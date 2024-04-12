特別財會｜《施政報告》宣傳片花140萬　新聞處200萬監察內地輿論

政府新聞處去年用約510.8萬元製作多條電視宣傳影片及宣傳電台宣傳聲帶，當中《施政報告》的60秒電視宣傳短片，費用為139.7萬元。此外，政府新聞處亦密切注視社交媒體輿論，2024至25年度已預留約200萬元，用作監察內地社交媒體輿論。



特首李家超2023年10月25日發表任內第二份施政報告。（資料圖片/盧翊銘攝)

政府回應立法會特別財委會提問時，提交政府新聞處的數據，顯示2023至24年度共花費510.8萬元製作宣傳短片及聲帶。開支最大一項為《施政報告》的60秒短片，花費139.7萬元，其次為《施政報告》公眾諮詢，花費99.97萬元，總結政府上任一周年工作的60秒短片花費89萬元，宣傳開心香港則花費70.9萬元。

政府新聞處營運政府新聞網社交媒體，及「添馬台」Facebook專頁，最多人追縱的是微博，超過123萬個追蹤，其次是政府新聞網Facebook專頁，有17萬個，而「添馬台」則有5.3萬個，是中文社交平台之中最少。

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撥200萬元監察微博、小紅書、抖音等涉港輿論

政府新聞處密切留意Facebook、Instagram、YouTube、微博、小紅書和抖音等社交媒體的輿論，透過外判的服務，利用大數據分析及電腦程式等工具留意網

上平台與特區政府工作有關的討論內容，同時以人手分析及整合。至於人工智能（AI）技術，政府新聞處會因應需要作出適當部署。

政府新聞處又透露，2024至25年度巳預留約200萬元，用作監察內地社交媒體輿論。