施政報告2024｜民建聯倡撤銷烈酒稅　推動香港成區內酒業貿易樞紐

特首李家超昨日（16日）開展新一份《施政報告》諮詢，除公務員團體外，昨日也率先會見了立法會第一大黨的民建聯。民建聯一眾立法會議員今日（17日）交代他們提出涉7大範疇的195項建議，包括取消烈酒稅，以吸引更多洋酒業務及貿易、集散、拍賣活動在港經驗，推動香港成為亞洲區酒業貿易樞紐。被問及飲烈酒也有損健康，為何仍倡議減烈酒稅時，民建聯副主席周浩鼎指要在發展經濟和健康方面取得平衡。



翻查資料，部分政黨曾在本年的《財政預算案》諮詢期提出調低烈酒稅，其中民建聯當時提出將烈酒稅由現時的100%減低至10%，最終未獲採納。



民建聯立法會議員交代他們對施政報告的建議（馮子健攝）

本港烈酒稅較周邊地區高

民建聯進出口界立法會議員黃英豪表示，需要鞏固香港貿易中心地位，認為要取消烈酒稅。他續稱，香港烈酒稅幾乎是全亞洲最高，內地、澳門特區、台灣地區的烈酒稅均低於香港，很多酒商也希望藉香港進軍內地市場，同時也可讓內地國酒利用香港平台銷售予全世界。

而身兼民建聯副主席的議員周浩鼎亦表示，取消烈酒稅對促進商務貿易，減低稅款對整體貿易有幫助，不少外國商會表示看重酒貿易。此外，周表示要鞏固香港航運中心地位，積極開拓中歐地區直線航班，舉例指深圳已經打通匈牙利直航，香港亦有條件開設。

陳勇指可發展「熊貓經濟」。（孔繁栩四川攝）

陳勇：大熊貓明星可帶來上百億收入

此外，身兼港區人大的議員陳勇表示要發展熊貓經濟，稱中央贈送的新一對大熊貓未到港已引起熱潮，更可連帶文創產業，具有非常大潛力。他舉例指，四川熊貓「和花」（暱稱「花花」）等熊貓明星，一隻可帶來「幾十億上百億嘅收入」。

民建聯就施政報告提出195項建議（馮子健攝）

冀增無機跨境到內地大灣區城市

至於低空經濟發展，葛珮帆促成立「低空經濟跨部門工作小組」，研究相關法規後試飛，最終希望可以在香港國際機場增設「一地兩檢」，讓旅客落地轉直升機、及後轉無人機，直接跨境到大灣區內地城市。