立法會通過降低強拍門檻修例　發展局：得益者是地產商非事實

立法會通過《2023年土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》，降低強拍申請門檻，樓齡達50年或以上私人樓宇，門檻由現時的80%業權降低至70%或65%，視乎樓齡組別和地區，並精簡強拍制度法律程序和加強支援受影響小業主。不過，早已表明憂慮修例會令小業主被迫出售物業的新思維狄志遠，提出的修訂遭否決，他在三讀不記名表決時，表明會投反對票。



發展局局長甯漢豪表示，社會有共識要加快重建步伐，相信政府的建議及行政設施，已在不同政策考慮及小業主利益之間取得平衡，若草案獲得通過，會盡快就條例生效日期刊憲，期望最快可在今年12月中生效。她又強調，草案的得益者是地產商非事實。



甯漢豪（黃浩謙攝）

甯漢豪說，對於部分日久失修的老舊樓宇，重建是較維修更符合經濟效益。修訂條例促成私人業權統一和促成收購者進行重建，更重要是推動重建老舊和失修樓宇，為業主提供出路，消除樓宇的安全隱患，改善生活環境。

對於新思維的狄志遠提出修正案，建議維持非指定地區強拍門檻，保障部分小業主權益。甯漢豪表示，政府無法接受提議，明白議員希望當局循序漸進，不要一次過影響太多小業主，但觀乎老舊樓宇的數目及增加速度，當局沒有循序漸進的條件。

政府期望降低強拍門檻，有助加快舊樓重建，改善居民生活。（資料圖片）

政府設專責辦事處 並委託市建局支援小業主

她又說，偶然會聽到被說成得益是發展商，但絕非事實。對於有議員指經濟疲弱、樓市下行，希望政府減慢強迫步伐，甯漢豪回應指不能等到經濟好時，才推動舊樓重建，消除安全隱患和改善生活環境；不論經濟環境如何，當局都希望確保小業主根據當時的市場價格，獲公平和合理的補償。局方會成立專責辦事處，委託市建局成立新強拍條例小業主支援中心，並向發展局負責。

多名法案委員會委員先後發言。民建聯陳學鋒支持條例草案，認為市區更新的步伐遠遠追不上樓宇急劇老化，樓宇老化問題普遍只有維修及重建兩個方案去處理。他形容，「有肉吃」的已由發展商處理好，剩下都是「豬頭骨」或「豬頭骨帶一點肉」。他說，一些地盤細小的舊樓發展參數低，難以吸引發展商，修例降低門檻，可以合併毗鄰樓宇，讓「豬頭骨」裡的一點肉可以多一些，吸引發展商參與重建項目。

工聯會梁子穎亦支持草案，認為單幢樓字的重建價值非常低，未必符合現時社會發展要求，維修費用高，經濟效益也不大，業主亦難以滿足不時修訂的建築物條例及消防條例。他同意政府修例強調的重建及復修兩軌並行原則，也希望遇到問題時能適度介入。

地產界議員質疑指定地區僅7個太少

地產建造界龍漢標認為，「指定地區」只有7個是太少，指不少有相當多舊樓的地區無包括在內，質疑重建發展資源會集中在「指定地區」，非「指定地區」的舊樓或要更長時間等候重建。他建議當局放寬舊區地積比率，並將油旺區重建採用的地積比率轉移，推展至其他舊區，容許跨區地積比率轉移。

不過，選委界的江玉歡稱她支持政府的政策，但不能支持同時降低非指定地區的強拍門檻。她說，舊樓涉及大廈管理、維修及長者安置等更複雜議題，認為修例牽連甚廣，可能低估受影響業主大增的可能。她認為強拍不能解決舊樓破舊的問題，她支持先處理指定地區，但若非指定地區也處理，只會是急於求成。

立法會今日（18日）通過降低強拍門檻修例（黃浩謙攝）

立法會今日（18日）通過降低強拍門檻修例（黃浩謙攝）

根據草案，如私人樓宇坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻降至70%；樓齡達60年，門檻則降至65%。首批指定地區包括長沙灣、深水埗、馬頭角、九龍城、旺角、西營盤、油麻地等地。如私人樓宇並非坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻維持80%；樓齡介乎60至69年，申請強拍門檻降至70%。