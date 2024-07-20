林定國：制裁無新意會處之泰然　外籍法官「貴精不貴多」

律政司司長林定國今（20日）出席電台節目表示，面對制裁將處之泰然，不影響自己做正確的事，又稱外籍非常任法官「貴精不貴多」。



林定國早前被列美國眾議院議員建議制裁名單。（林定國Facebook）

美眾議院議員倡制裁沒新意 非常任法官離任不影響法院工作

對於被列在美國眾議院議員建議制裁名單上，林定國認為是沒有新意、內容屬空泛的攻擊，並稱自己會永遠處之泰然，不會影響自己做正確的事。而名單上亦有法官的名字，他批評「搞法官不要得」，是試圖干擾正進行的司法程序，有信心法庭會一如既往履行職責。被問到關於終審法官離任將如何填補空缺，林先提出空缺並不存在，皆因邀請外籍非常任法官為基本法特別安排，並不是一定要做，亦沒有規定法官數量。他又指終審法院處理的案件較少，因此個別法官離任不會影響日常工作。他強調外籍非常任法官「貴精不貴多」，會盡量按現行制度物色人選、鞏固法院國際化的司法形象。他又籲公眾不需揣測原因，雖然有人辭任，同時亦有新人願意加入及有人願意留低。

回應四年後控非法集結個案 林指刑事案沒有訴訟時限

林回應最近警方在事隔四年後，檢控一名於國安法實施前夕，在商場參與活動的男子非法集結罪。他指出媒體並未作完整報道，解釋當下警方已拘捕被告，而被告同年成功「踢保」及離開香港，前往英國繼續學業，在今年7月回港便拘捕。他指出，其他同案被告已完成刑期，而刑事案沒有訴訟時限，執法機關可在有新證據時重新檢視控罪。他又強調，曾被拘捕、而沒有被控告的人們在任何方面都沒有受限制。

23條立法鞏固中央對港信任

完成23條立法工作，林形容不只是完成自身工作責任，最欣慰是能對鞏固一國兩制有正面作用。他認為，完成立法令中央對香港有信心，亦體現管治團隊充分明白國家安全，及滿足憲制責任的重要性。他指出未來工作是希望能配合執法機構，及做好宣傳教育工作。對於有西方媒體對香港有負面印象，他希望舉辦更多國際性會議，讓人們到來親眼作判斷。林又提到，由舊灣仔警署改建的國際調解院總部，工程將於下年年中完成，將成為世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織。回顧過去及審視未來工作，他總結道，期望香港市民「在我離任的一刻比我上任的一刻開心」。