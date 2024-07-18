美國眾議員呼籲制裁28名香港官員及司法人員　港府斥卑劣恫嚇

美國眾議院兩名議員，去信美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和財政部長耶倫（Janet Yellen），呼籲美國政府制裁28名香港官員、法官和檢控人員，指他們採取了侵蝕香港民主、法治和人權的行動，包括通過《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》，以及5月29日根據《香港國安法》為「47人案」被告定罪。



特區政府強烈譴責他們去信美國政府，稱他們就23條立法和香港維護國家安全工作發表失實及污衊言論，而制裁一說則是針對有關人員作出惡意詆譭和卑劣恫嚇。



美國眾議員呼籲制裁28名香港官員及司法人員。（資料圖片）

美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會主席、共和黨議員穆羅爾（John Moolenaar）和資深成員、民主黨議員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi），兩人致函布林肯和耶倫，認同美國國務院宣布對香港官員實施簽證限制，但認為並不夠，要求裁制28名香港官員，包括律政司司長林定國、國安公署署長董經緯、國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤，另外還包括終審法院首席法官張舉能、刑事檢控專員楊美琪等。

特區政府發言人表示：「有關信件提及的所謂『制裁』，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇維護國家安全的香港特區人員，明目張膽地對屬於中國內政的香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。香港特區對所謂『制裁』嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。」

美國眾議員呼籲制裁28名香港官員及司法人員。（資料圖片）

發言人續指，「47人案」法庭在裁決理由表明該案發生的行為，目的是破壞、摧毀或推翻《基本法》和「一國兩制」方針確立的現行香港特區政治制度和架構，判詞亦列出定罪的理據和考慮。

至於執法方面，發言人指「執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。倡議某些人不應就其違法行為，包括顛覆國家政權的違法行為，受到法律制裁，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。」

發言人表示，特區政府強烈要求美國政客立即停止干涉屬於中國內政的香港事務，以及停止惡意抹黑香港特區的維護國家安全法律及相關案件的執法、檢控和審判工作。