終院兩英籍非常任法官辭任｜李家超林定國表遺憾　稱法院獨立不變

撰文：蕭通
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針對兩名來自英國的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）辭任，行政長官李家超今日（7日）表示遺憾，又稱留意到郝廉思表示繼續「對法院及其人員的全面獨立性有完全信心。 」李家超稱，香港已由亂到治，市民依法享有的人權和自由沒有任何改變，法院獨立公平審判案件不受干預沒有任何改變，唯一不同的，是國家安全已得到更有效保障，香港的安全和穩定得到更有效保障，市民安居樂業得到更有效保障。

律政司司長林定國也發聲明稱，對於兩名終審法院海外非常任法官的請辭，律政司感到十分遺憾和可惜，並感謝他們過去的貢獻。但無論如何，這一事件絕不會動搖或減損律政司堅持維護法治，包括法院獨立司法權的決心和信心。

針對郝廉思勳爵提及他因香港的政治情況而辭任，李家超表示，他必須強調，2019年香港發生大規模暴動、港版「顏色革命」，嚴重危害國家安全和香港特區安全。為填補當時國家安全法律幾乎真空的漏洞，中央頒布實施《香港國安法》，特區也完成就《基本法》第23條立法，制定了《維護國家安全條例》，同時保障市民依法享有的人權和自由，《基本法》、《香港國安法》和《維護國家安全條例》均明確在條文中訂明，《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定所保障的權利和自由，包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的權利和自由，繼續依法受到保護。

李家超指出，香港的政治制度，自香港回歸日起，按《基本法》有完整的制度安排。香港是中華人民共和國的特別行政區，行政、立法、司法的制度和權力，在《基本法》明確列明；市民依法享有的人權自由亦在《基本法》明確列明，包括《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》和國際勞工公約適用於香港所規定的人權和自由。這些制度由《基本法》頒令實施至今天，沒有改變，將來亦不會改變。習近平主席多次在重要講話中表示：「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持」。

林定國：一直竭力維護香港法治

律政司司長林定國表示，市民大眾以及關心香港的朋友，應該對香港法院所有繼續盡忠職守、無畏無懼履行責任的本地及海外法官和司法人員表示感激，並給予全力支持和鼓勵。他又稱，律政司司長作為公眾利益和妥善執行司法工作的守護者，一直竭力維護香港的法治，確保法院在行使獨立司法權時不受干涉，事實上亦確實如此。

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