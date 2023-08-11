習近平回信本港中學生　港府辦分享會　李家超：教育界重要指引

國家主席習近平於7月24日給香港培僑中學學生回信，表達對香港年輕一代的殷切期盼。特區政府今日（11日）在政府總部舉辦「國家主席回信香港學生的重要精神」分享會，約230人出席。特首李家超致辭時表示，習主席的回信對於由治及興的香港意義重大，彰顯習主席對香港同學的關懷和勉勵，是對全港學校的激勵，亦是整個教育界的重要指引。



舉辦「國家主席回信香港學生的重要精神」分享會。（政府新聞處）

李家超：加強學生國民身份認同感

李家超指出，特區政府致力加強愛國主義教育和國民教育，要讓學生加強國民身分認同和民族自豪感，以及共同維護國家安全的意識。他期望香港教育界認真研讀及領會習主席回信的內容，共同為香港培養「可堪大任的棟樑之才」而努力。

有學生在分享會上談及感受。（政府新聞處）

蔡若蓮：引領學生認識國情

分享會培僑中學校監曾鈺成和教育局局長蔡若蓮主講，中聯辦副主任盧新寧亦有出席，培僑中學師生和其他與會者有分享感受。其中蔡若蓮表示，主席的回信肯定了香港愛國教育的努力，對香港教育寄予殷切的期盼，局方將繼推展工作，包括引領同學透徹認識世情、國情和「一國兩制」的制度；助同學厚植家國情懷；進一步加強國家歷史與文化教育；助學生「錘煉過硬本領」，大力推動STEAM教育。

李慧琼表示要加強愛國主義教育。（李慧琼Facebook）

李慧琼：特區要統籌好香港的愛國主義教育

全國人大常委、民建聯主席李慧琼指，分享會中向港府表達要加強愛國主義教育。隨《愛國主義教育法》進入審議階段，為愛國主義教育的落實提供了法律保障，她希望港府能統籌好香港的愛國主義教育，豐富愛國主義教育的方式和方法，包括用好民間團體力量、調動社會資源，從而使香港的愛國主義教育取得更大成績。

習近平信中對港人愛國愛港表示肯定

習主席在信中重申愛國主義教育是中華民族精神的核心，肯定廣大香港同胞愛國愛港的光榮傳統，並表示為香港年輕一代的使命與擔當和民族自豪感到欣慰。回信特別勉勵同學要結合讀萬卷書行萬里路，「深刻認識世界發展大勢，深入了解祖國的歷史文化與現實國情，厚植家國情懷，錘煉過硬本領，早日成為可堪大任的棟樑之才，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻力量。」

分享會出席人士包括港區全國人大代表、港區全國政協常委、立法會教育事務委員會委員、教育局首長級人員、教育團體代表、培僑中學校長及師生、中小學及幼稚園校長、中學教師和高中學生。