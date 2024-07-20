與立法會足球友賽　林世雄兩秒失守　臨尾政府「放水」仍大炒2:7

立法會足球隊今日（20日）與政府舉行足球友誼賽，立法會主席梁君彥和特首李家超主持開球禮。梁君彥表示，友誼賽因立法會早前審議《基本法》23條而延期至今，但當時政府與立法會都打了等待20多年的好波。李家超指，五人足球節奏快、入球多，如同立法會節奏快、成績多。結果今場友誼賽，立法會隊以2:7大敗給政府隊。



李世榮先拔頭籌下政府反超 半場立法會落後1:3

開球不足兩秒，立法會議員李世榮率先得分，攻破運輸及物流局局長林世雄防守的龍門。不過，政府隊後來居上，先由土木工程處副處長曹偉雄攻入兩球，再由商務及經濟發展局助理秘書長王梓傑攻入一球，追成1:3。

下半場女將入場 陳凱欣「無人阻擋」下入波

下半場政府隊攻入多球，分別由財經事務及庫務局助理秘書長凌伯祺、政制及內地事務局粵港澳大灣區發展助理專員鄭泳基、財經事務及庫務局副局長陳浩濂攻入3球，加上李世榮守龍門「擺烏龍」共輸4球。比賽臨近尾聲，立法會足球隊派出多名女將，政府隊疑似「防水」，陳浩濂及林世雄沒有抵擋立法會議員陳凱欣的進攻，故立法會追回一球，立法會與政府的比賽以2:7完場。

巴黎奧運一周後揭幕 梁君彥：鼓勵全民運動

梁君彥致辭時表示，巴黎奧運將於一周後舉行，今日邀請政府比賽，旨在鼓勵全民運動，推動熱潮為運動員打氣。他表示，特首重視香港體育發展，亦注重行政、立法關係，同時感謝理工大學校董會主席林大輝鼎力支持，亦感謝港協暨奧委會副會長霍啟剛邀請多位星級運動員參與。

梁又稱，中場休息有手球遊戲，「大家可以睇邊個有上帝之手」，最後小遊戲和局。

立法會議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛稱，出征奧運的香港隊先頭部隊已經巴黎打點一切，住宿與中國隊一起，本次代表團有78名成員到巴黎，包括35名運動員，很多是首次參加奧運的新丁。

李家超：為香港運動員打氣 今日打場好波

李家超致辭稱，非常興奮出席開球禮，本次是另一個行政立法互動交流，更加互動緊密聯繫。他表示，希望大家為香港運動員打氣，又稱大家平日做實事，今日雙方要為香港打場好波。

政務司副司長、政府足球隊隊長卓永興在比賽開始時表示，會落場「扮踢波5分鐘，跟住交畀隊友」，又笑言政府隊沒有外援，因為有自信、有底氣，更指全隊都是文職人員、一個紀律部隊都沒有。

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