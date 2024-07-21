小瀝源住宅地價跌55%　甯漢豪指平常心面對　公私營七三比可調整

沙田小瀝源源順圍住宅用地上周（12日）截標，以6.19億元批出，較兩年前同區顯和里地皮，每呎地價大幅跌價55％。發展局局長甯漢豪承認現時市況不夠熾熱，地價會相對往年好景日子低，會以平常心面對，強調賣地要按市價；而賣地收入主要作基建用途，政府正研究以「片區開發」形式，透過招標交由發展商平整土地、基建及發展，減輕政府財政負擔。



對於容許中標發展商分期付款或提供優惠息率，增加投地意欲的建議，甯漢豪說由於賣地收入是公帑，分期付款影響政府現金流，現階段不太想用這方法。



沙田小瀝源源順圍住宅用地。

小瀝源源順圍住宅用地截收11份標書，當中包括鷹君 、中信泰富、長實等，最終地政總署以6.19億元向新鴻基地産批出，每呎樓面地價3952元，價錢較兩年前同區顯和里地皮每呎地價8,802元，大跌55％。

地政總署以6.19億元向新鴻基地産批出小瀝源源順圍住宅用地，圖為新地副董事總經理雷霆。

甯漢豪今（21日）出席電視節目時說成交價是市場估計範圍之內，是一個利好訊息，投標發展商都有不同類型，整體而言覺得是一個好訊息；被問及兩年內跌價55%，政府會否下調賣地收入時，甯漢豪說地價按市價出售，市價不夠暢旺和暢旺時候有不同，會以平常心處理。

依家未係一個熾熱嘅情況，會相對往年好景嘅日子低咗嘅，咁我成日都話平常心處理，因為賣地地價收入的確係後果嚟，我哋賣地一定係為咗我哋啲政策嘅目的去推地嘅。 發展局局長甯漢豪

不過賣地屬政府主要收入來源，被問及會否陷入兩難，即一方面要維持政府收入，同時又要兼顧私樓潛在供應量目標，甯漢豪說賣地收入用作基建，如果賣地收入不好景，意味需要研究其他方法，包括片區開發，透過招標交由發展商平整土地、基建及發展，減輕政府負擔，不單靠政府投放的資源，同時不會為保著地價而犧牲私樓供應量。

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對於容許中標發展商分期付款或提供優惠息率，增加投地意欲的建議，甯漢豪說現階段沒有打算，亦不太想行此步，因為分期對政府公帑現金流都會有影響，估計市民都不容許分期付款，同時不收利息，又質疑措施對發展商的作用。

其實對於發展商作用唔係好大，過去睇到發展商投地都無一個好大嘅訴求，『分期畀我就會踴躍啲啦』，咁反而都係睇佢哋自己策略啦，同埋睇推出嚟嘅地段對佢哋嘅吸引力大唔大。 發展局局長甯漢豪

對於有意見希望先推市區的中型地，甯漢豪說供應比較少，但在策略上會在能力範圍之內盡量考慮。

其實過去已經開始唔係多搵呢類嘅地，我哋就會去到係一啲大大幅喺新發展區嘅土地，當然新發展區嘅土地都可以𠝹細，插針地其實越來越少量，但我哋策略上盡量去揀選啦。 發展局局長甯漢豪

甯漢豪稱按市價出售，以平常心處理。(TVB截圖)

近期樓市從高位逐步回落，外界提議七三的公私營房屋比例需要調整，公營房屋可以減少，甯漢豪說數年後公屋輪候時間縮減後，絕對有空間調校七三的比例；而事實上現時陸續推出的研究報告，例如新田科技城，預做多少房屋，局方都有個註腳說明，房屋不需要一定七成是公屋，未來例如新界北新市鎮，局方仍規劃研究，今年稍後會出台土地用途，在一個底盤有好多配合不同情境的假設，部分情況可以一半一半即五五比。

（最底線係唔可以越過咩嘅比例呢？）其實我哋而家呢，有啲情況我哋遇到一半一半都有，因為譬如有一啲既地方，舉個例早幾個月我哋出台土地用途就係尖鼻咀、流浮山、白泥嗰一帶啦，跟住我哋話嗰一帶附近都會有一個北都版本的數碼港，照計，因為人才可能就會多啲聚喺嗰個位置啦，嗰個位用七三比，可能大家會覺得唔係好配合。 發展局局長甯漢豪

談及片區開發的吸引力，甯漢豪說片區開發可能十多到幾十公頃都會有，當中會有各式各樣的，有賺錢項目，有基建設施或者社區設施，好處在於可自行控制時間，只要（計得掂盤數），相信有吸引力，工程不需要和政府互相遷就，內地最先進城市，好多時都係用這個模式，亦都運行得好，經驗值得借鏡。