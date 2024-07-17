新地6.19億奪沙田小瀝源住宅地　新地雷霆：預算總投資額20億

沙田小瀝源源順圍住宅用地上周（12日）截標，該幅用地以6.19億元批出，每呎樓面地價3,952元，中標者為新鴻基地産（0016）。今次小瀝源源順圍住宅用地較兩年前同區顯和里地皮 每呎地價8,802元，大幅跌價55%。



新地副董事總經理雷霆表示，對於集團今次成功感到「好高興」，認為項目係非常貼近車站兼且景觀開揚，加上附近民生配套亦好齊備，另外同區舊樓亦多，料換樓需求好大。預期可興建中小型單位，預算總投資額約20億元。



新地副董事總經理雷霆。

市場估值4.7億元至7.8億元

綜合市場資訊，該地皮估值介乎約4.7億元至7.8億元，每呎樓面地價由3,000至5,000元。有測量師意見認為，項目位於成熟發展的社區，但地理上或會受噪音的滋擾，料項目招標反應一般，發展商出價審慎。不過由於同區今季有較大住宅地皮推出，料發展商或可以「偷雞價」入標。

兩年前同區顯和里地皮 每呎地價8802元

翻查資料顯示，沙田區對上一幅地屬沙田顯和里小型住宅官地，於2022年由由永泰地產（0369）及與萬科海外投資（1036）的合夥財團中標，當時成交價7.8638億元。以項目最高住宅樓面約89,341平方呎計算，每呎樓面地價約8,802元。換言之，今次小瀝源源順圍住宅用地較兩年前跌價55%。

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中標者要自費興建多項政府配置、不可拆售之公眾停車場

地皮地盤面積約26,103平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，當中除最低三層可作商業用途外，撇除地庫樓層，項目最低三層以上樓層指定作私人住宅及政府配置用途；而地皮的最高樓面面積達156,616平方呎。同時地皮亦設有住宅單位280平方呎的限呎條款。

中標者需按照賣地條件所興建的設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處的政府地方的樓面面積，以及自費興建一個提供50個車位且分不可拆售的公眾停車場，項目發展期止於2030年3月31日。