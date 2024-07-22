新皇崗口岸採「一地兩檢」　陳勇倡擴至香園圍/蓮塘口岸

保安局局長鄧炳強日前表示，將推出便民的通關措施，包括在新皇崗口岸及將重建的沙頭角口岸，採用「一地兩檢」安排，並研究現有口岸在有條件下亦可採用「一地兩檢」，及研究在除夕等特別日子延長過關時間，民建聯立法會議員陳勇支持港深兩地政府藉新皇崗及沙頭角口岸重建之機，落實新過關模式，又認為現有的香園圍/蓮塘口岸的設計，亦具備條件改為實施「一地兩檢」安排，建議兩地政府盡快就此展開討論。



西九高鐵站一般的「一地兩檢」模式，會在更多口岸採用（資料圖片）

陳勇對有更多口岸採用「一地兩檢」表示非常歡迎，並認為新措施進一步促進兩地交往。他認為，「一地兩檢」自2007年率先在深圳灣口岸實施，並擴展至2018年啟用的高鐵西九龍站，多年的實際運作反映此模式甚為便利旅客，提高通關效率。

香園圍口岸擠滿內地旅客（鄧宇詩攝）

另一方面，陳勇十分支持當局研究在特別有需求的日子延長過關時間，並期望有關特別安排在實施一段時間後，能作為恒常安排，包括到每個周末及長假期，讓「羅湖」及「落馬洲支線」管制站時間延至凌晨2時才關閉；長遠而言，港深兩地的交流不應受時間所限，認為應做好24小時通關口岸的總體布局，包括率先在深圳灣及香園圍/蓮塘實施24小時全面通關，在需求不斷增長後，研究更多口岸逐步落實全面24小時通關，以助香港更好地融入大灣區。

最後，陳勇認為，兩地政府應以「合作查驗、一次放行」為兩地關通過模式的短期重大目標，期望兩地政府能繼續研究在其他將重建、升級改造或新口岸，落實「合作查驗、一次放行」或「一次過檢、無感通關」嶄新通關模式，利用高科技讓兩地通關進一步便利化、智能化，並讓大灣區生活一體化邁向更高質量發展。