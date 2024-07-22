新沙頭角口岸及皇崗口岸採一地兩檢　鄧炳強：現有口岸亦研改用

撰文：蕭通
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預計2026年交付的新皇崗口岸，以及規劃重建的沙頭角口岸，未來都將實施「一地兩檢」。保安局局長鄧炳強表示，早前視察皇崗口岸發現進度理想，未來新建口岸都會優先考慮「合作查驗、一次放行」模式，並研究現有口岸有否條件改動實施，進一步便利兩地市民通關。

目前，深圳市政府亦正規劃重建羅湖口岸，鄧炳強上月回覆議員質詢時曾表示，羅湖口岸改造後，將沿用目前清關模式，另深圳當局無計劃將東鐵綫引入羅湖區。

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鄧炳強接受電台訪問時稱 ，通關時使用「合作查驗、一次放行」模式是終極目標，但有些關口設計比較久，受到地形及其他限制，未必可以容易改動通關模式。他又指出，當局將會研究在除夕等特別日子，延長過關時間，出入境口岸會加強交通配套，強調當局一直有與內地有關部門溝通。

沙頭角口岸（圖片來源：Wikimedia@Paul Matsumoto）

沙頭角口岸將撤貨運功能　通關能力升至單日4萬人次

鄧炳強本月9日曾於社交專頁表示，港深兩地政府已就興建中的新皇崗口岸及重建後的沙頭角口岸，商討實施「合作查驗、一次放行」的「一地兩檢」通關模式，期望進一步提升旅客的過關效率。

而深圳市口岸辦7月19日稱，沙頭角口岸重建規劃相關方案已獲國務院批復，重建後沙頭角口岸將取消貨檢功能，僅保留旅檢功能，設計旅客通關能力也將大幅提升至單日4萬人次。《深圳特區報》報道，深港將探索在沙頭角口岸落地更加便利的通關查驗模式，進一步提升旅客通關體驗和查驗效率。

2024年7月2日，立法會保安事務委員會召開會議，討論保護關鍵基礎設施電腦系統立法。圖為保安局局長鄧炳強。（夏家朗攝）

立法保護關鍵基建針對大型機構　不涉私隱

針對保安局最近向立法會提交的文件，提出保障關鍵基礎設施電腦系統的立法框架，鄧炳強重申，條例針對大型企業做好安全工作，一般中小企及市民不受影響，亦不涉個人私隱，稱如果有人想抹黑條例造成私隱流出、資料被政府掌握，均屬於假消息。

他又指出, 警方將分階段於全港安裝閉路電視, 並已在旺角率先安裝15組。目前旺角的鏡頭已就7宗罪案提供重要線索, 已見成效，今年將繼續在全港安裝2,000部閉路電視。

續領青年領袖考察河南　訪少林寺及龍門石窟

另外，鄧炳強正率領一批青年領袖到河南考察，他周日（21日）在社交平台上載照片，稱今日一行到透少林寺，見識天下武功第一門派，同時學習少林寺保家衛國精神，更難得是見到少林寺主持，「對呢班後生仔嚟講可謂機會難逢」。

鄧炳強一行隨後馬不停蹄到訪洛陽龍門石窟，稱被古人雕刻技藝所震撼，但亦對佛像雕刻遭破壞，甚至流落國外感到痛心，期望大家更加珍惜國家級瑰寶。

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