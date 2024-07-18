深圳灣口岸實地考察　張欣宇：實行「人車分過」後通關更便利

香港人北上深圳，其中一大程序就是要排隊過關。香港新方向立法會議員張欣宇早前到深圳灣口岸考察，發現實行「人車分過」措施後，通關表現大幅提升，關口擠塞情況顯著減少。



張欣宇早前受內地部門邀請，到深圳灣口岸進行調研考察，了解口岸區的運作。（張欣宇Facebook）

張欣宇早前受內地部門邀請，到深圳灣口岸進行調研考察，了解口岸區的運作。（張欣宇Facebook）

張欣宇早前接受內地部門邀請，到深圳灣口岸考察，從口岸官員得知，目前日均流量超過10萬人次，遠超設計容量的6萬人次，大時大節的負荷就更大。他說，口岸人員做了很多優化工作，令到效率良好，甚少出現嚴重人龍。

其中一項就是採取「人車分過」措施，實行後通關表現大幅提升，口岸擠塞情況顯著減少。張欣宇說，之前有一些意見指港珠澳大橋應當實施「人隨車過」，可能還是需要慎重考慮和科學研究。

張欣宇表示，深圳灣口岸香港一側的公共交通接駁，在人流高峰期時常大排長龍。（張欣宇Facebook）

張欣宇就說，雖然深圳灣口岸通關效率良好，深圳地鐵13號線開通後，口岸一帶的交通連接會有好顯著改善，但香港這邊的公共交通接駁在人流高峰期時常大排長龍。他曾建議運輸署加開天水圍北往返深圳灣口岸的巴士路線，但暫未成事，他表示會繼續考察，希望能夠和署方達成共識。