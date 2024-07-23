三中全會｜劉兆佳：香港具優勢發展人才庫　推動內地與海外聯繫

中共二十屆三中全會通過《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》，《決定》第27段表明支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地。全國港澳研究會顧問劉兆佳在媒體撰文指，在國家的積極人才政策下，外資企業和海外人才到香港發展的意欲將會提升，香港較內地更具吸引外來人才的優勢，可以成為積聚各方人才的人才庫，而人才庫中的人才會希望以香港為基地開拓内地與海外的發展機會，因此可以在服務香港的同時推動香港與内地和海外的聯繫與合作。



劉兆佳。（馮子健攝）

三中全會決定有清晰展示 香港要更好配合國家發展

劉兆佳在文中指出，中央愈來愈多運用頂層設計把香港的發展策略納入國家發展的總體戰略之内，讓香港得以更好地發揮自身的獨特優勢來支持和配合國家的發展。這個趨勢在剛結束的中共二十屆三中全會的決定中有着清晰展示。

香港需積極投入大灣區建設工作

他表示《決定》中有兩段文字特別牽涉到香港的未來發展，其一是《決定》第19段提出要推動粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源作用。他表示京津冀、長三角和粵港澳大灣區這三個地區尤爲重要，這些地區底子厚、發展水平高、經濟整合程度高和對外聯繫密切，香港自身需要更積極投入粵港澳大灣區的建設工作，與大灣區各城市的發展策略更好地銜接，減少因爲制度、政策、法律、規則上的差異所造成的障礙，讓大灣區盡早成爲一個高度整合的區域經濟體。

香港推出不同搶人才措施，包括高才通。（廖雁雄攝/資料圖片）

香港吸引人才較內地更具優勢

其二是，《決定》第27段支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。劉兆佳指出，香港的人才庫可以助力國家的發展，相對與内地而言，香港在吸引海外人才和「海歸」人才上享有一些優勢，包括香港社會的自由、開放和多元性質等。而香港建構的人才庫中的不少人才必然會希望以香港為基地開拓内地與海外的發展機會，因此可以在服務香港的同時推動香港與内地和海外的聯繫與合作，積極參與内地企業和機構的工作包括教學和研究工作，也可以通過他們的海外聯繫説好香港與中國的故事。

二十屆三中全會通過的《決定》，有3條涉及港澳台。（新華社）

三中全會通過的《決定》合共15個部分60條，當中有3條涉及港澳台，除第19條有關要完善實施區域協調發展戰略機制，和第27條有關要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港和澳門打造國際高端人才集聚高地外，還有第32條的完善港澳台和僑務工作機制。