三中全會｜中聯辦學習會：以港視角支持創新變革　迎「逢變則興」

中央政府駐港聯絡辦昨日（22日）召開領導班子會議，傳達學習中共總書記習近平在二十屆三中全會上的重要講話精神和全會精神，指全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，涉及港澳的改革措施分量很重，要從香港擔當、香港視角有效把握好貫徹落實全會精神的職責使命，支持香港以改革創新精神當好中國式現代化的「超級聯繫人」，走好守正加創新、發展加安全、現代化方向加系統化推進的改革路徑，守住不變基石、創新引領變革、服務國家改革、迎接「逢變則興」，在服務國家進一步全面深化改革中更好實現自身發展。



中聯辦昨舉行三中全會學習會，鄭雁雄發表講話（盧翊銘攝）

中聯辦主任鄭雁雄主持會議並發表講話。會議指出，要結合學習貫徹習近平關於港澳工作的重要論述、重要指示批示精神，抓好全會精神的學習宣傳貫徹工作，支持香港特區在進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化中更好發揮作用。

二十屆三中全會上星期閉幕。（新華社）

三中全會決對涉港澳改革措施分量很重

會議又指，習近平關於全面深化改革一系列新思想、新觀點、新論斷是引領改革開放通往中國式現代化的光明燈塔，香港由亂到治是習近平、黨中央勇於改革、善於創新的生動實踐。《決定》涉及港澳的改革措施分量很重，飽含中央的關懷眷顧和厚望重托，既要充分認識進一步全面深化改革是全黨全國貫徹全會精神的共性要求，又要充分認識弘揚改革創新精神對香港邁向由治及興的特殊意義，從香港擔當、香港視角有效把握好貫徹落實全會精神的職責使命，支持香港以改革創新精神當好中國式現代化的「超級聯繫人」，走好守正加創新、發展加安全、現代化方向加系統化推進的改革路徑，守住不變基石、創新引領變革、服務國家改革、迎接「逢變則興」，在服務國家進一步全面深化改革中更好實現自身發展。

提五個守住

會議又提出五個要守住：要守住「一國兩制」，用好獨特地位，當好制度創新「先行者」；要守住國際優勢，用好外聯內通，當好聯通世界「橋頭堡」；要守住發展之本，用好中國機遇，當好中國式現代化「排頭兵」；要守住法治精神，用好普通法系，當好依法治理「模範生」；要守住文化特色，用好文化力量，當好中華文化復興「生力軍」。

學習好三中全會精神 是中聯辦重大政治任務

會議強調，學習好貫徹好黨的二十屆三中全會精神，是當前和今後一個時期駐港聯絡辦的一項重大政治任務。要實際加強組織領導、掌握正確方向，推動學習貫徹不斷往深裡走、往實裡抓。要精心整理學習訓練、宣傳宣講和專題研究，推動全會精神入腦入心，形成更貫徹落實的實招硬招。要把貫徹落實全會精神同抓好當前工作結合起來，全力做好下半年工作，以實幹業績檢驗學習貫徹成效。

習近平與其他中共中央政治局常委出席第二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

駐港聯絡辦要深入學習領會，切實把思想和行動統一到習近平、黨中央的決策部署上來。要認真學習貫徹習近平代表中央政治局所作報告的重要精神，深入領會和把握一年多來中央政治局的工作成就斐然、殊屬不易，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。要認真學習貫徹習近平、黨中央關於進一步全面深化改革的戰略部署和《決定》精神，深化對進一步全面深化改革主題、重大原則、重大舉措、根本保證以及關於港澳改革內容等的認識，準確掌握核心要義和內在要求，確保改革始終沿著正確方向前進。