對書展有著作被要求下架感詑異　狄志遠：直覺係針對作者唔係內容

新思維立法會議員狄志遠對書展有參展商被要求下架部分書籍，包括區家麟同邵家臻嘅作品，表示感到詫異，指該些書籍的內容不涉及顛覆、煽動或危害國家安全，並非犯法「唔係禁書」，認為有人審查過敏，直覺認為我「係針對作者，而唔係書嘅內容」認為某程度上有歧視成份，質疑主辦單位自我審查。



他指，《維護國家安全條例》列明保障出版自由，認為現時非法例破壞自由，「而係一啲人思想保守而破壞自由」，將再研究書籍內容，並約見商務及經濟發展局表達關注，並要求交代書籍下架原因。



另外，他主動透露新思維今年赤字40萬元，不過不影響工作。



雖然今年書展人流比起往年少，特別是夜晚時間，但因北上潮，北上書籍銷量仍可觀。比起往年，旅遊書銷量增加一成，但整體銷量低了一成。（盧翊銘攝）

狄志遠在茶聚上主動透露今年赤字40萬元，不過不影響工作，他表示職員流失率是零，不會削減人手，辦事處亦繼續營運。對於如何處理赤字，狄志遠指明年初會舉辦籌款晚宴，目標籌得數以10萬元計款項，又表示上次籌款晚宴籌約20萬元，期望今次能籌得40萬元，即為赤字「填氹」。

書展下架8本書 狄志遠：非禁書無危國安 不應自我審查

書展有至少8本書，被主辦方指因涉及敏感題材及有人投訴要求下架，作者包括前立法會議員邵家臻及資深傳媒人區家麟。狄志遠昨天（23日）被問及事件時，表示感訝異，認為該些書的內容只是作者對人生的體會，不認同涉及顛覆、煽動或危害國家安全，「如果係嘅話，禁咗啦」，「咁所以，倒頭來個原因係乜嘢呢，係咪當時有人自我審查過敏呢」，認為書展應容納這些書。

狄志遠：直覺係針對作書 而唔係書嘅內容

他指，《維護國家安全條例》列明保障出版自由，認為現時非法例破壞自由，「而係一啲人思想保守而破壞自由」。他坦言：「直覺嚟睇係針對作者，而唔係書嘅內容，某程度上係歧視」。

他質疑下架和過份自我審查有關，對整個社會風氣不好，亦破壞書展價值。他強調，既然《基本法》23條立法後仍有出版自由，應該確保有關自由的存在，之後會與黨友研究書本內容，再約見政府官員，要求交代下架原因。

新思維稱會繼續動員民間聲音（梁鵬威攝）

另外，現時新思維只有狄志遠是立法會議員，面對明年換屆，被問及會否競逐連任時，狄志遠說會積極考慮，他說主觀來看對黨友有信心，但難以控制客觀因素包括選舉制度，正如上次區議會選舉因提名票不足無法參選。他又說自己一個議員實在是單打獨鬥，有黨友成為議員可幫忙兼顧。

談及黨的前景，他說現時民間聲音變得疲弱，影響多元聲音發展，新思維會繼續動員民間聲音，他又形容成員有「泛民DNA」，認為民眾參與同樣重要。