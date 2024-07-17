記協主席鄭嘉如被《華爾街日報》辭退　狄志遠：衝擊香港核心價值

7月1日新上任香港記者協會主席的鄭嘉如，被《華爾街日報》解僱。她指曾遭上司施壓，要求她不要參選記協主席並辭任執委，最後於今天（17日）被辭退，理由是職位已被裁減省。



新思維立法會議員狄志遠對事件深感震驚，強調記協不是政治組織，又指事件在公眾的觀感是《華爾街日報》是自我審查，怕得罪權貴。



2024年7月17日，香港記者協會主席鄭嘉如，遭《華爾街日報》辭退。她指曾遭公司施壓，要求她不要參選記協主席。（夏家朗攝）

狄志遠表示，記協是香港記者自發組成的工會組織，不是政治組織，大部份的工作是確保香港的新聞自由及維護新聞工作人員工作及採訪自由，以及工作內的安全問題，這是對任何傳媒都十分重要。

狄志遠指香港記者十分專業，一直未聞記協執委因為記協工作而影響本身傳媒的工作。他指《華爾街日報》解僱鄭嘉如，在現時新聞工作者已受到多方面限制的壓力下，雪上加霜。無論解僱事件原因為何，狄志遠指公眾的觀感是《華爾街日報》自我審查，怕得罪權貴，這是嚴重衝擊香港的新聞自由，以及香港作為國際社會的核心價值。

2024年7月17日，香港記者協會主席鄭嘉如，遭《華爾街日報》辭退。她對被辭退感到震驚。（夏家朗攝）

政府多次表明及保證，《基本法》23條的立法並不影響香港的新聞自由。狄志遠指，香港正需要傳媒堅守本份，監督政府，慢慢將國際認可的新聞工作與23條立法打擊危害國家安全的事情區分開來，而不是怕踏進禁區而自我審查及限制。