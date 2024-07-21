本港網銷仍有增長空間　陳茂波：將擴大電商易資助　下月辦好物節

消費模式轉變，開拓網上銷售成為趨勢。財政司司長陳茂波今天（21日）說，本港去年網銷佔零售總銷售比率僅為8%，相比內地近28%的佔比，相信仍有可觀的增長空間；香港貿易發展局將於下月舉辦首屆「香港好物節」，協助本地中小企提升在内地電商平台的知名度。



「BUD專項基金」下推出的「電商易」上周推出，中小企有最多100萬元的資助，發展內地電商市場，陳茂波預告政府會擴大「電商易」資助至其他市場，支持港商發展。



上周三香港書展開幕當日陳茂波特意到場逛逛，並購買了一些科普書籍送給現場的一些小朋友。(陳茂波網誌)

陳茂波在網誌說，2020年至2022年香港零售業網上銷售總值增長近60%，至325億元；然而前年網銷佔本港零售總銷售比率僅為8%，相比內地同年的近28%比率，仍有可觀的增長空間；貿易發展局將於下月舉辦首屆「香港好物節」，協助本地中小企提升在内地電商平台的知名度，並更熟習內地網銷市場的業態、文化及運作特點，開拓更大的商機。

陳茂波說今年書展連同運動消閒博覽以及零食世界，三大盛事一共吸引760間展商參與，繼續為業界打造重要的推廣及銷售平台。(陳茂波網誌)

「香港好物節」八月在內地電商平台舉行，超過230個品牌參與，涵蓋六個主要類別，包括服裝配飾等，貿發局將於內地主要社交及電商平台投放廣告，為港商網店爭取更多流量；貿發局亦將邀請內地知名主播在內地大型電商平台，為品牌直播帶貨，讓更多內地顧客認識香港產品。

陳茂波相信可以帶來多贏，發揮香港背靠祖國超大規模市場的優勢，協助香港中小企接觸內地新客戶群，開拓內地市場；內地消費者能直接便捷地接觸和購買到香港產品；協助不同的香港產品更廣泛打入內地市場，擦亮香港品牌，他透露早前親身參與活動相關宣傳短片的拍攝工作，支持香港的商戶。

陳茂波說今年書展連同運動消閒博覽以及零食世界，三大盛事一共吸引760間展商參與，繼續為業界打造重要的推廣及銷售平台。(陳茂波網誌)

至於上星期在「BUD專項基金」下推出的「電商易」，讓中小企靈活運用最多100萬元的資助，發展內地電商市場，陳茂波說電商可利用資助，於網銷平台設立網店、投放廣告、製作或優化流動應用程式，以及於企業網站增設電子支付功能等。

他預告稍後政府會擴大「電商易」資助至其他市場，以支持港商的業務發展。他又提及政府已撥5億元予數碼港推出「數碼轉型支援先導計劃」，協助餐飲業及零售業的中小企應用電子支付及店面銷售、線上推廣及客戶管理系統等三個類別的現成基礎數碼方案，推動它們加快數碼轉型。