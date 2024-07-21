本港網銷仍有增長空間　陳茂波：將擴大電商易資助　下月辦好物節

撰文：李宇婷
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消費模式轉變，開拓網上銷售成為趨勢。財政司司長陳茂波今天（21日）說，本港去年網銷佔零售總銷售比率僅為8%，相比內地近28%的佔比，相信仍有可觀的增長空間；香港貿易發展局將於下月舉辦首屆「香港好物節」，協助本地中小企提升在内地電商平台的知名度。

「BUD專項基金」下推出的「電商易」上周推出，中小企有最多100萬元的資助，發展內地電商市場，陳茂波預告政府會擴大「電商易」資助至其他市場，支持港商發展。

上周三香港書展開幕當日陳茂波特意到場逛逛，並購買了一些科普書籍送給現場的一些小朋友。(陳茂波網誌)

陳茂波在網誌說，2020年至2022年香港零售業網上銷售總值增長近60%，至325億元；然而前年網銷佔本港零售總銷售比率僅為8%，相比內地同年的近28%比率，仍有可觀的增長空間；貿易發展局將於下月舉辦首屆「香港好物節」，協助本地中小企提升在内地電商平台的知名度，並更熟習內地網銷市場的業態、文化及運作特點，開拓更大的商機。

陳茂波說今年書展連同運動消閒博覽以及零食世界，三大盛事一共吸引760間展商參與，繼續為業界打造重要的推廣及銷售平台。(陳茂波網誌)

「香港好物節」八月在內地電商平台舉行，超過230個品牌參與，涵蓋六個主要類別，包括服裝配飾等，貿發局將於內地主要社交及電商平台投放廣告，為港商網店爭取更多流量；貿發局亦將邀請內地知名主播在內地大型電商平台，為品牌直播帶貨，讓更多內地顧客認識香港產品。

陳茂波相信可以帶來多贏，發揮香港背靠祖國超大規模市場的優勢，協助香港中小企接觸內地新客戶群，開拓內地市場；內地消費者能直接便捷地接觸和購買到香港產品；協助不同的香港產品更廣泛打入內地市場，擦亮香港品牌，他透露早前親身參與活動相關宣傳短片的拍攝工作，支持香港的商戶。

陳茂波說今年書展連同運動消閒博覽以及零食世界，三大盛事一共吸引760間展商參與，繼續為業界打造重要的推廣及銷售平台。(陳茂波網誌)

至於上星期在「BUD專項基金」下推出的「電商易」，讓中小企靈活運用最多100萬元的資助，發展內地電商市場，陳茂波說電商可利用資助，於網銷平台設立網店、投放廣告、製作或優化流動應用程式，以及於企業網站增設電子支付功能等。

他預告稍後政府會擴大「電商易」資助至其他市場，以支持港商的業務發展。他又提及政府已撥5億元予數碼港推出「數碼轉型支援先導計劃」，協助餐飲業及零售業的中小企應用電子支付及店面銷售、線上推廣及客戶管理系統等三個類別的現成基礎數碼方案，推動它們加快數碼轉型。

巴黎奧運會本周五即將揭幕，陳茂波亦特意到香港體育學院於運動消閒博覽的展區為香港運動員打氣。(陳茂波網誌)
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