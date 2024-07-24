陳茂波訪京：以紮實工作落實三中全會精神　更好部署推動拼經濟

財政司司長陳茂波一行今日（24日）繼續在北京的訪問行程，分別拜會多個與金融和財經事務相關的部委領導，他傍晚結束行程返港前指，此行拜會了國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，加深了對三中全會精神的領會，讓他們更好部署和推動香港拼經濟、促發展的工作；特區政府會繼續全力以赴，以紮實的工作貫徹落實三中全會精神，在複雜多變的環境中積極求變創新，推動香港更積極融入國家發展大局。



陳茂波（前排左四）、國家稅務總局局長胡靜林（前排右四）、財經事務及庫務局局長許正宇（前排左三）、金融管理局總裁余偉文（前排左二）、保險業監管局行政總監張雲正（前排右二）和證券及期貨事務監察委員會署理行政總裁蔡鳳儀（前排右三）。（政府新聞處）

陳茂波表示，今次率領金融體系主要負責人訪京，拜會了國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，加深了他們對三中全會精神的領會，讓他們更好部署和推動香港拼經濟、促發展的工作；而與多個與金融相關部委的領導會面，促進了彼此間更緊密的工作關係，並就加強兩地在金融和經濟領域的合作進行更深入討論，探討更多有利國家金融高水平對外開放、促進香港金融市場發展的具體措施。

承諾以紮實的工作貫徹落實三中全會精神

他稱，十分感謝中央對香港的厚愛和堅實支持，及各相關部委對香港的關心、支持和配合，期望與相關部委一起推動不同措施的加快落實。他重申，在國家的堅實支持和行政長官帶領下，特區政府會繼續全力以赴，以紮實的工作貫徹落實二十屆三中全會精神，在複雜多變的環境中積極求變創新，推動香港更積極融入國家發展大局、更好對接國家發展戰略，不斷鞏固和提升香港國際金融中心的地位，加快培育新質生產力，為中國式現代化強國建設、民族復興偉業作出新的、更大的貢獻，也為自身取得更高質量的發展。

陳茂波（右三）與中國證券監督管理委員會主席吳清（左三）會面。財經事務及庫務局局長許正宇（右四）、香港金融管理局總裁余偉文（右二）、保險業監管局行政總監張雲正（右五）和證券及期貨事務監察委員會署理行政總裁蔡鳳儀（右一）亦有出席。（政府新聞處）

陳茂波（右二）與中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀（左二）和中央財經委員會辦公室副主任嚴鵬程（左一）會面。財經事務及庫務局局長許正宇（右三）、香港金融管理局總裁余偉文（右一）和保險業監管局行政總監張雲正（右四）亦有出席。（政府新聞處）

陳茂波一行拜會了包括中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清，及國家稅務總局局長胡靜林。在多場會面中，陳茂波介紹了香港經濟和金融的最新情況，也重點講述了香港在維護金融安全，及推動各金融領域持續發展的工作和進展。雙方也就落實深化互聯互通的措施、穩慎紮實推進人民幣國際化、推進粵港澳大灣區的金融合作、加強金融監管和稅務合作等議題，進行了深入的交流和討論。

陳茂波（左）與人力資源和社會保障部部長王曉萍（右）會面。（政府新聞處）

積金管有參與人力資源和社會保障部部長會面

陳茂波一行也與人力資源和社會保障部部長王曉萍會面，雙方就香港資本市場助力內地養老金融的發展，及加強內地和香港在人才流動和青年發展等方面的合作，深入交流。強制性公積金計劃管理局主席劉麥嘉軒和行政總監鄭恩賜也參與了會面。