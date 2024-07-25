施政報告2024｜李家超分3日聽特首顧問團意見 聚焦尋找發展機遇
撰文：戴慧豐
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行政長官李家超將於10月發表任內第三份《施政報告》。他分別在22日、23日及今（25日）舉行午餐會議，聽取特首顧問團成員對新一份《施政報告》的意見。會議討論包括香港如何在經濟轉型和地緣政治變化中鞏固其國際金融、航運和貿易中心的地位、更好融入國家發展大局以尋找機遇，以及如何通過吸引資金和人才助力本港的創新科技發展等。
3日的午餐會議按顧問團成員所屬的三個組別，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，及區域與環球協作分組舉行。政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波和署理律政司司長張國鈞分別出席三場午餐會議。特首辦主任葉文娟和特首政策組組長黃元山亦列席所有會議。
李家超感謝顧問團成員百忙之中出席會議，並積極就香港的現況和未來發展提出見解和建議，指有助他撰寫《施政報告》。
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