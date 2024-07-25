施政報告2024｜謝偉俊：立法會角色似已失真　重大事故無從監察

2024年《施政報告》諮詢期繼續，選委界立法會議員謝偉俊今日（25日）會見特首李家超，建議包括回復立法會真正功能，稱立法會應有監察角色似已失真，屢被批評存在價值大減。他又舉例指，重大事故如內地學生大規模學歷造價、港大校董會權鬥、英國ETO有僱員疑涉違法操作等，立法會亦無從監察。



謝偉俊（左）今日會見特首。（謝偉俊Facebook）

謝偉俊：學歷造價、港大權鬥等 立法會無從監察

謝偉俊就新一份《施政報告》提出9項建議，包括回復立法會真正功能。他表示，立法會透過政府帳目委員會、《權力及特權法》賦權成立獨立調查委員會等，有憲制責任及法定地位履行監察角色。昔日，前者調查公營機構、旅發局大花筒；後者調查梁銘彥離職事件等，公眾能親身目睹立法會適時有效監察政府運作。

反觀今日立法會，他指上次只有兩名記者出席帳委會報告記者招待會；本屆立法會至今籨未召開獨立調查委員會，立法會監察角色似已失真，屢被批評存在價值大減。他又稱，重大事故如內地學生大規模學歷造價、港大校董會權鬥、英國ETO有僱員疑涉違法操作等，立法會亦無從監察。

他建議，行政長官應重視立法會監察機制，既可為行政及法定機關提供獨立及高逶明度「紅隊」功能，亦可挽回公眾封立法會和政府支持及信任。

謝偉俊（左）會見李家超（右）。（謝偉俊Facebook）

曾被李家超批用詞危險 今二人合照臉帶微笑

謝偉俊曾在特首答問會上，表示關注當局「全天候車輪戰」打擊書店，便衣「活捉」亂過馬路市民，親「無納稅」小紅書，持續激化官民矛盾，冀緩和「法家治港、嚴刑竣法」的社會紛圍。

不過，當日隨即遭李家超反駁，指非常反對挑撥矛盾的說話，反對挑撥地方矛盾的說話，形容該想法是迂腐，「不要將小矛盾變成大矛盾，更不要再無矛盾變成有矛盾」，認為愛國者治港下議員應宣揚正面訊息，稱謝偉俊用詞危險，形容令他想起2019年「黑暴」常用的「軟對抗」及「反動力量」形容詞。

事隔數月後的今日，謝偉俊會見特首並有在社交平台發出二人合照，兩人臉上均帶有微笑。

香港曾傲踞世界第一港口，新近跌出全球十大吞吐量港口。（梁鵬威攝）

近年多方面「失真」 要採措施力保「金漆招牌」

另外，謝偉俊指本港近年在多方面「失真」，恐損香港金漆招牌。他指，過去香港被譽為「購物天堂」，皆因香港貨品不單價廉物美，更重要是貨真價實，惟近年本港多方面「失真」，舉例原人流、物流、資金流3大支柱成功聚人才、資金、轉口貨物，今資金乾涸，「金融中心」黯然失色？貨櫃碼頭、郵輪碼頭空洞化，轉口港角色失真。

他再指，﻿基建工程偷工减料、疑似貪腐案接建發生，他更細數由《香港01》接連揭發的包括廣華醫院重建和啟德體育園工程疑偷工減料、港鐵沙中線剪鋼筋等。還有是政府基金用度公開、透明、到位，惟今過多盛事，恐成閒事、閒事性質盛事價錢；盛事基金機款，多番被質疑有否用作驚辦「真」盛事。

他建議當局未來推出政策、撥款資助項目、執行落實乃至執法各方面，應珍而重之本港得來不易的「金漆招牌」。