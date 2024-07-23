施政報告2024｜李家超：香港處於經濟轉型期　要識變、應變、懂變

新一份施政報告10月發表，行政長官李家超表示，鼓勵社會繼續積極建言獻策，讓他和團隊能夠吸納多元意見，全力聚焦發展經濟，改善民生。他說，香港正處於經濟轉型期，需要積極主動作為，面對挑戰要識變、應變、懂變，發揮香港善拼敢贏的精神，善用新質生產力發展帶來的機會，推動經濟新飛躍。



行政長官李家超今日（23日）在民建聯「發揮香港優勢 推動新質生產力發展」論壇視像致辭。（政府新聞處片段截圖）

李家超今天（23日）為民建聯一個論壇視像致辭時表示，香港和國家的發展息息相關，密不可分。「一國兩制」是香港繁榮穩定的重要基石。在「一國兩制」下，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，高度專業化、市場化、國際化，是世界上唯一同時擁有中國優勢和國際優勢的世界級城市。

行政長官李家超今日（23日）在民建聯「發揮香港優勢 推動新質生產力發展」論壇視像致辭。（政府新聞處片段截圖）

他說，香港正全力建設國際創新科技中心，因地制宜發展新質生產力，政府推出100億元的「產學研1+計劃」，促進本港大學科研成果轉化和商品化，首批資助項目已於今年五月落實，今年內將推出100億元的「新型工業加速計劃」，為從事策略性產業的企業提供配對資助，鼓勵他們在香港建設智能生產設施，加強上游研發和以科技大數據、人工智能等，推動新質生產力發展。