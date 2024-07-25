巴黎奧運｜楊潤雄到訪選手村和韓正短暫交流　齊祝運動員奪好成績

巴黎奧運將於7月26日開鑼，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（25日）早抵達巴黎奧運選手村探訪香港隊代表，並與同樣到訪選手村的國家副主席韓正短暫交流。



楊潤雄到訪巴黎奧運選手村，並探訪正積極備賽的劍擊、體操、柔道和乒乓球運動員及團隊，為他們打氣。他亦在港協暨奧委會會長霍震霆、秘書長楊祖賜、中國香港代表團團長施文信的陪同下，視察選手村的設施，及港協暨奧委會醫療隊伍為運動員提供的支援設備。

期間，楊潤雄亦與探訪國家隊代表的韓正短暫交流，兩人祝願國家隊和港隊運動員奪得好成績。2024年巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，港隊將參與田徑、羽毛球、單車、劍擊、體操、柔道、賽艇、帆船、滑浪風帆、游泳、乒乓球、跆拳道及三項鐵人賽事。

楊潤雄在稍後見記者時表示，運動員對「住」很滿意，冷氣方面因已有安排在房內使用，因此環境很好，運動員反映睡眠不俗，食物和訓練的設施也不錯，如果運動員有任何要求，政府方面亦會盡力協助。

未來幾日有港隊參與的比賽，楊潤雄說會盡量安排觀賽，支持香港運動員。

今屆奧運會有不少第一次參與的運動員，楊潤雄表示反映了香港培訓成功，不只是集中一兩個成功項目，而是建立一個完善的培訓體系。