巴黎奧運2024｜1.5萬運動員吃什麼？可自製牛角包1原因不供牛油果

巴黎奧運即將開幕，法國是美食之都，15,000名來自200個國家的運動員，會否品嘗到真正的法國美食？法國又會否因應運動員的需要而提供不同餐點？事實上，今屆奧運選手村設有15間餐廳，提供各國美食，盡量滿足不同國家運動員的胃。而本月12日起，即奧運會開幕的兩星期前，奧運選手村的主食堂已在24小時提供餐飲服務，預計每天提供4,000份餐點。



奧運選手村設麵包工作坊 自製獨一無二牛角包

世界各地因資源和文化差異，日常食物和口味也截然不同。當各國健兒聚首一堂，法國奧運選手村的餐廳又能否滿足他們的胃口？

眾所周知，法國巴黎是美食之都，法國好吃的麵包、甜點和牛角包更是多不勝數。麵包能為運動員提供碳水化合物等營養，主辦國也抓緊機會推廣美味的麵包，選手村內更設立了麵包店和工作坊，選手們不但能品嘗每天新鮮製造的法國麵包外，更可以為自己度身製作喜歡的麵包和牛角包。

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奧運選手村提供60%素食 有機食材佔3成

然而，同為法國傳統美食的鵝肝醬就有不同的待遇了。主辦國曾承諾將餐飲的碳足跡減少，故在餐飲菜餚上會以素食為主，減少50%以上的動物產品。因動物福祉而捨棄提供鵝肝醬等法國特色食物。

新鮮食材比例：75％

蔬食餐點比例：60％，其中30％為有機食材



餐飲採用在地食材 只3種食物進口

選手村的餐廳積極用上在地食材，只有香蕉、咖啡和朱古力是進口食品，減少運送時釋放的污染物。而即棄塑膠用品亦會大幅減少，務求達到減碳目標。

法國食材比例：80％

永續食材比例：80％

250公里內食材比例：25％



15所餐廳逾550款菜單 米芝蓮星級大廚主理

巴黎奧運選手村提供15所餐廳，預計每天可以提供4.5萬份餐點。巴黎奧組委早前公布奧運期間的餐飲安排，將為運動員提供結合環保理念和法式風情的菜單，菜單超過550款，並由多位米芝蓮星級廚師，包括5位國際知名主廚聯手打造，包括Charles Guilloy、Stéphane Chicheri、Akrame Benallal、Amandine Chaignot和Alexandre Mazzia以馬拉松選手模式，經過數月的研究，精心設計營養豐富且均衡的菜單，令人期待。

按下圖看巴黎奧運主媒體中心的餐廳又有什麼食物供應：

巴黎奧運直擊︱從媒體中心說起 對比兩屆奧運 巴黎的好只剩環保

巴黎奧運官網透露部分菜單：

法國菜：素食版紅酒煮牛肉、焗烤鱈魚薯蓉

亞洲：泰式打拋豬飯、薑黃烤椰菜花等

非洲（加勒比海區）：北非香辣蕃茄焗蛋（Chakchouka）、恰摩拉醬烤蝦（Fried shrimp with chermoula sauce）等

世界美食：羊排佐薄荷醬、素食版木莎卡（Veggie Moussaka）等



不供應3款食物：鵝肝、牛油果、薯條

除了不提供鵝肝，選手村因人口密集，基於火災風險的考量，餐廳也不供應炸薯條等高溫油炸食物。同時，餐廳也不會提供牛油果，原因是牛油果需要大量水資源培養，並且是進口食物，不符合今屆的環保目標。

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運動飲食與日常飲食大不同

很多人以為，在劇烈運動之後，必須大口吃肉才能為身體補充能量。其實運動飲食有3大原則：

1. 容易消化

運動飲食大都強調需要「好消化」，如粥、香蕉，讓身體盡快消化吸收，再供能量給肌肉使用。

2. 碳水化合物

能快促補充身體能量，減低疲勞感。含豐富碳水化合物的食物包括米飯、穀物、豆類、番薯、奇異果、番茄等。

奇異果跟香蕉一樣，均對運動員補充體力有幫助。（Shutterstock）

3. 蛋白質

蛋白質也是重點吸收的營養，能協助肌肉恢復、降低痠痛疲勞。而適合運動員富含蛋白質的食物有蛋、乳製品、雞胸肉、魚、蝦等。

因此，豐盛的肉類反而並不是必須。