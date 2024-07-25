巴黎奧運直擊︱港乒混雙抽好籤　李靜望港隊出閘快：已買好潤喉糖

巴黎奧運乒乓球項目周六（27日）展開，港隊於混雙抽籤結果令人滿意，女雙也在四強前避開中國跟日本。



巴黎奧運乒乓球項目今日抽籤，港隊在抽籤前已完成訓練，隊員先回酒店休息，留下總教練李靜等人參與抽籤儀式。身為混雙四號種子的黃鎮廷／杜凱琹，16強首輪遇上匈牙利組合Nandor Ecseki／Dóra Madarász，晉級的話有機會鬥世界排名第五的西班牙組合。

港隊不但避免跟頭號種子、中國的王楚欽／孫穎莎同線，即兩組合只能於決賽相遇；而同線的二號種子、日本組合張本智和／早田希娜，16強更遇上令人摸不着頭腦的朝鮮隊。

港隊混雙組合抽籤結果令人滿意。（袁志浩攝）

港隊不但避免跟頭號種子、中國的王楚欽／孫穎莎同線，即兩組合只能於決賽相遇；而同線的二號種子、日本組合張本智和／早田希娜，16強更遇上令人摸不着頭腦的朝鮮隊。

「驚魂未定。」李靜這樣在抽籤後這樣說，抽籤房間不意外地相當悶熱，但他頭上的也許是冷汗。他很滿意混雙抽籤「排位」，「像跑馬一樣，排位很重要，出閘也快點。」

港隊總教練李靜。（袁志浩攝）

他指港隊對匈牙利組合的套路有一定了解，但對方同樣也清楚港隊打法，他笑言已買好潤喉糖，準備在場邊提點球手，「看他們臨場投入、發揮，希望球員調動再快點、出手更果斷。」黃鎮廷在抽籤前就指，早有針對個別隊伍演練戰術，「面對任何一隊，都相信自己，盡力打好。」

港隊混雙首輪對匈牙利代表。（袁志浩攝）

在女團獲編至六號種子的港隊，四強前避開中、日兩強，但有機會遇上另一勁敵韓國，首輪遇上瑞典。李靜表示，瑞典陣中有削球手，港隊需思考如何排兵布陣，「削球也不是『大晒』，我們球手亦非同小可，打起來有勇有謀。」

香港乒乓球代表隊。（袁志浩攝）

男單方面，黃鎮廷首圈對預賽晉級球手，次圈或會遇上中國的樊振東；女單杜凱琹首輪對朝鮮球手邊松景，朱成竹就鬥中華台北的簡彤娟。李靜認為單打「反正難打」，只能盡力一搏，「波是圓的，期待有突破。」

他暫時只能逐場去部署，着傳媒給自己靜一靜，「天氣熱是地球正常運作，我們控制不到地球，所以其他都不是難題，對手是最大難題，我們希望每場都解決一個難題。」

今屆巴黎奧運球枱設計充滿時尚感。

港隊在抽籤前先於副場練習一小時，在主場館「踩場」時間僅得半小時，朱成竹指時間雖短，但認為無太大問題。縱然巴黎奧運不少比賽場地均以紫色為主色，乒乓球館則採用湖水綠作背景，而球枱邊與網頂則用上帶點螢光的粉紅色，令女團成員都感到興奮。

「有新鮮感，跟（紫粉紅色）的（港隊）波衫很襯。」杜凱琹笑着說，朱成竹與吳詠琳則多番強調「好靚」，「訓練場很難打，這裏小球去勢快一點，很好打。」唯獨「師姐」李皓晴唱反調，「今次巴黎感覺浪漫，但上屆東京紅色感覺更醒神（sharp）。」

朱成竹初戰女單及女團。（袁志浩攝）

從她們討論場地的氣氛來不出緊張，杜凱琹稱受奧運氛圍感染，雖然大家交換紀念胸針（pins）時的確開心，但其實暗藏一種凝重。「我很興奮，但教練叫我不要太興奮，冷靜一點，不要留意太多其他事，所以我無去周圍行。」

李皓晴第四度參與奧運。（袁志浩攝）

有望第一次出賽的朱成竹壓制着情緒，其實因與隊員仍是一起訓練、準備，她感覺跟上屆差不多，「晴姐叫我不要太緊張，但又說我到時一定會緊張，她提醒我勿練太多，休息最重要。」

第四度征戰奧運的李皓晴則如是說：「奧運是充滿奇蹟的地方，堅信自己可以便可以了。」