葵涌奪命工傷｜鬧爆地盤無用「智慧安全系統」　田北辰促強制實施

今日（25日）上午9時許，葵涌一個地盤有工人在泥頭車旁工作期間，被一部懷疑突然轉動的挖泥機夾住頭部，工人當場不治。



實政圓桌立法會議員田北辰對事件大表憤怒，指政府已經提供資助，讓地盤採用「智慧工地安全系統」，但地盤仍然沒有使用，「不斷發生不斷死人，咪即係要強制囉！」



工人被夾在泥頭車與挖泥機之間慘死。（翁鈺輝攝）

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

田北辰提出強制地盤使用「智慧安全系統」（資料圖片/黃浩謙攝）

鏡頭監測及AI分析 有人闖入即煞停機械運作

田北辰說，房屋局局長何永賢曾向他介紹「智慧工地安全系統」，以鏡頭監測加上AI人工智能分析，每當有工人闖入機械操作範圍，就會觸發實時聲音警報，甚至停止機械運作。

田北辰表示，去年已經提出無論公私營地盤，都要採用「智慧工地安全系統」。而政府在去年4月1日起，已經提供150萬元資助，讓地盤安裝該系統，另外再加上建築信息模擬及創新建築科技原有的600萬元資助，建築科技資助額達750萬元，但「咁大誘因業界都唔做，下下都話跟足安全指引就安全」。

工人倒斃在泥頭車與挖泥機之間。

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

「資助又冇用，指引又冇用，不斷發生不斷死人」

未計今次事件，他指2022年中起至少6宗案件，如有「智慧工地安全系統」即可避免發生。「明明都只係整個CCTV同喺車到裝感應器，有咩難度呢？」田北辰感慨說：「資助又冇用，指引又冇用，不斷發生不斷死人，咪即係要強制囉！」

田北辰表示，港鐵一早就安裝這類系統，有幾次系統偵測到闖入路軌的市民，立即煞車避免意外發生。「舊質生產力意外頻生，政府不斷講新質生產力呢啲口號有乜用呢？」他表示立法會復會後將會提出質詢，並向在事務委員會「追數」，要求政府強制實施。

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