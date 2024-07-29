李家超再訪東盟｜首訪老撾晤副總理兼外長沙倫賽　簽12份合作備忘

行政長官李家超率領香港代表團展開老撾第二日的訪問行程，他今(29日)早上與副總理兼外長沙倫賽會面 ，兩人預計會面約45分鐘，並會見證雙方簽署12份合作備忘錄。之後，李家超會拜會總理宋賽。而在早上，他與老撾國家工商會主要成員會面，出席的包括同行的財政司副司長黃偉綸等。



李家超今日率領香港特別行政區代表團繼續在老撾的訪問行程。(政府新聞處)

李家超昨日(28日)展開訪問東盟三個國家，昨下午抵達老撾首都萬象，展開訪問東盟成員老撾、柬埔寨和越南的行程。他今早與沙倫賽會面 ，李家超表示，今次是首次有香港行政長官到訪老撾，具有歷史意義，又指特區政府集中發展經濟，香港與東盟可在多個領域加強合作，老撾作為今年東盟輪值主席國，希望此行能夠加強本港與老撾之間的交流。

沙倫賽則指，國家主席習近平與老撾國家主席通倫，共同簽署《構建中老命運共同體行動計劃》，為兩國合作提供堅實基礎，並有利老撾與香港合作，期待與香港展開經濟合作討論。

李家超與沙倫賽見證雙方交換12份合作備忘錄。包括特區政府保安局和香港海關、投資推廣署、貿發局、理工大學、工業總會、中華電力、建銀國際和金豐香港代表，分別與當地海關、工業和商務部、學校和企業代表等舉行簽署儀式。

李家超今日率領香港特別行政區代表團繼續在老撾的訪問行程。(政府新聞處)

另外，李家超今早在入住的酒店，與老撾國家工商會成員共晉早餐及會面，黃偉綸、商務及經濟發展局局長丘應樺、投資推廣署署長劉凱旋、貿發局主席林建岳等人亦有出席。一行今日亦會到訪當地學校、企業和鐵路項目，了解老撾的發展。