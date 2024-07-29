李家超再訪東盟｜抵老撾開拓合作交流　稱雙方經貿合作前景良好

行政長官李家超率領港府代表團，昨日（28日）下午抵達老撾首都萬象，展開訪問東盟成員老撾、柬埔寨和越南的行程。他表示，香港和老撾兩地在經貿合作方面有着良好前景，特區政府會繼續推動兩地開拓更多合作空間和促進人文交流，在老撾以至東盟各國介紹香港的優勢和發展機遇，說好香港故事。



2024年7月28日，行政長官李家超率領港府代表團，抵達老撾首都萬象展開訪問行程。（李家超Facebook圖片）

抵達老撾萬象後，李家超出席中國駐老撾特命全權大使方虹所設的交流餐敍。他感謝對方和大使館給予特區政府支持，為這次訪問作悉心安排，以及對在老撾的港人和投資港企一直的關心和協助。

李家超表示，外訪期間，將與各地政商界領袖會面，介紹香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，及可為東盟帶來的機遇、經貿聯繫和廣泛商機，並爭取三國政府繼續支持香港加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

▼2023年7月 李家超訪印尼、馬來西亞等東盟國家▼



李家超一行今日（29日）將與當地政商界領袖會面，並到訪當地學校、企業和鐵路項目。代表團成員包括30多位來自工商、金融服務、運輸、物流、創新科技和旅遊等不同界別的高級別代表。