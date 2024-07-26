李家超再訪東盟｜周日率團到老撾、柬埔寨和越南　冀建更廣泛聯繫

​行政長官李家超將於星期日（28日）率領特區政府代表團依次訪問三個東南亞國家聯盟成員國老撾、柬埔寨和越南，向當地政商界介紹香港的優勢和最新發展，為香港開拓商機，建立更廣泛的聯繫和網絡。



行政長官李家超今日（23日）在民建聯「發揮香港優勢 推動新質生產力發展」論壇視像致辭。（政府新聞處片段截圖）

李家超表示，東盟是香港的第二大貿易夥伴，去年的雙邊貨物貿易額達1,446億美元，佔香港對外貿易總額接近百分之十三，是具有龐大經濟潛力的新興市場。這是他上任以來第三次訪問東盟國家，顯示香港重視與東盟的合作。

▼2023年7月 李家超訪印尼、馬來西亞等東盟國家▼



代表團成員包括財政司副司長黃偉綸、商務及經濟發展局局長丘應樺、行政長官辦公室主任葉文娟、「一帶一路」專員何力治、投資推廣署署長劉凱旋和政府新聞處處長廖李可期。代表團成員亦包括三十多位來自工商、金融服務、運輸、物流、創新科技和旅遊等不同界別的高級別代表。

李家超將於7月28日及29日訪問老撾，30日上午轉往柬埔寨訪問，31日下午再轉抵越南繼續訪問行程。其間，李家超將與當地政商界領袖會面，介紹香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢及可為東盟帶來的機遇、經貿聯繫和廣泛商機。他亦會到訪當地企業和大型基建項目，開拓合作空間。李家超將於八月二日晚上返抵香港。