五個女局長一齊捧劍神　政總睇比賽｜巴黎奧運．政壇諸事町

【巴黎奧運／張家朗／劍擊】香港「劍神」張家朗今日（29日）出戰巴黎奧運男子花劍個人賽。政府中五位女局長今晚放工後齊齊OT，到民政及青年事務局局長麥美娟的辦公室邊吃小食邊看電視直播，齊齊撐劍神。



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32強賽事在晚上7時35分開始，張家朗僅以2分37秒便淘汰對手，晉身16強；到9時25分的第二場，他再下一城擊敗內地選手，躋身八強。

麥美娟邀請一齊到辦公室觀看比賽

公務員事務局局長楊何蓓茵、房屋局局長何永賢、發展局局長甯漢豪、教育局局長蔡若蓮和民政及青年事務局局長麥美娟今日下班後，遲遲不願離開辦公室。何永賢在社交媒體撰文說，「這次不單是因為OT，更是因為麥美娟局長約了我們一起為香港擊劍運動員張家朗打氣！」

相片可見，她們準備了一些小食，有魚蛋燒賣、雞蛋卷、提子、麻糬包等食住睇。

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未睇張家朗 先睇中國「小鮮肉」攞雙人跳水金牌

何永賢說，她們去到麥局長辦公室，首先就看到國家跳水隊楊昊、練俊杰在男子雙人10米高台跳水取得金牌，「大家士氣大振地期待張家朗的出場。張家朗這場劍擊賽事真是一秒也不能錯過，因為他不到3分鐘就順利取得15分晉級，是真正的速戰速決，我們都為他歡呼喝采！」何永賢指今晚又是國家隊、香港隊賽事連場的一晚，「誠邀大家繼續全城齊做啦啦隊，為我們的健兒打氣。」

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麥美娟則在該局社交媒體說：「除咗睇到男子10米高台跳水頒獎禮，見證國家隊選手奪金外，亦為出戰巴黎奧運花劍個人32強賽事嘅張家朗打氣，見證佢成功打入16強！」