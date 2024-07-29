張家朗巴黎奧運｜劍神出戰 市民看直播齊打氣：打出香港精神
撰文：郭梓謙
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【巴黎奧運／張家朗／劍擊】巴黎奧運今日（29日）踏入第三日，港隊「劍神」張家朗，將在香港時間晚上7時35分出戰男子花劍個人賽32強。在直播奧運賽事的觀塘apm商場，有到場市民指，為求氣氛特意前來，也希望張家朗如「世一劍后」江旻憓般「打出香港精神」。
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晚上7時35分張家朗作賽開始，商場駐足觀賞的市民增多，更一度迫至3樓的無印良品店內；他僅以2分37秒便淘汰對手，每得一分，便引來全場歡呼。
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帶同畫作到場支持張家朗的范小朋友就說，早兩天「喺屋企睇電視」，今日則在畫好奧運畫作後前來，為港隊代表打氣。至於徐先生就指，早兩日看到江旻憓奪金後，自然希望張家朗再下一城。
與女兒前來觀賽、居於觀塘區的黃先生就指，過去兩日賽事都在家觀賞，但留意到商場氣氛更好，便決定來商場打氣。他說，當然希望張家朗愈打愈好，更期望他如江旻憓般「打出香港精神」。
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特地下班來觀賽的朱先生則指，過去兩日僅留意賽果，今日時間上許可便來支持張家朗作賽。但就未必會看畢所有賽事。
2024.07.27 數百市民到商場支持江旻憓
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