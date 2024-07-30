張家朗父母教養之道「少追問、多支持」感受家庭最開心舒服就對了

【巴黎奧運2024 / 張家朗 / 獎牌 / 花劍】東京奧運男子花劍金牌得主、港隊劍擊代表張家朗於香港時間周二（7月30日）凌晨於巴黎大皇宮（Grand Palais）出戰決賽，對手是意大利劍手馬治（Filippo Macchi），最後以15：14為港奪得今屆第二金！



出身於籃球世家 卻決意開啟劍擊人生

張家朗出身於籃球世家，父親張子倫及母親陳雪玲早在八十年代已經是香港籃球運動員身份。他自小已經是籃球場的常客，比起劍擊，他更早熟悉籃球。他曾提及爸爸希望加入籃球界，不過他卻偏好劍擊。起初父母也反對他成為全職運動員，遊說近一年才成功說服。

張家朗力爭衛冕奧運金牌。（資料圖片/夏家朗攝）

巴黎奧運：張家朗（左）在男花個人賽8強惡鬥法國劍手拿霍特（右）。（袁志浩攝）

巴黎奧運：張家朗擊敗莫梓維，打入男花個人賽8強。（袁志浩攝）

父母和沒有出鏡場的姊姊首次到現場看張家朗打奧運。（袁志浩攝）

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張家朗父母待孩之道「少追問、多支持」

運動員受訓時間長而刻苦， 同時應付對外比賽的心力，與家人相處時間少之有少。為人父母，總希望為子女分憂，為他們送上適切的關心及指導。不過他們明白，再多的道理都未必完完全全適合子女，始於需要時間消化、轉變、成長。

在2019年張家朗為了爭取奧運會的參賽資格飽受壓力，為人父母當然比孩子更焦急，事後張爸爸與他疏理情緒，讓他理解每位運動員總會經歷高低潮，是人生成長的一部份。「媽媽負責娛樂組，講講廢話最寬心；爸爸分擔繁瑣事務，不讓你去填就是」，讓張家朗感受家裡最開心舒服就是了。

【張家朗專訪】「放膽去走自己的路，爸爸媽媽可以畢業啦！到哪一天，原來大家都不及格，我們再一起重讀吧。」（鄭子峰攝）

當父母「行到嗰步、學到嗰度」孩子變，父母都要變

設身處地思量並不容易，當事人才明白當下心情及感受。張家朗父母明白迎合孩子變化的重要，如果事事苛求，最終不似預期。還是希望兒子開心開朗，走自己想走的路。「學習不對孩子嘮叨」是對孩子的信任，相信他們能自己處理，同時孩子的人生需要自己承擔。