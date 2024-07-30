18區天眼｜蕭澤頤：已助偵破13宗案件　其後每年安裝最多2500組

警務處處長蕭澤頤表示，新安裝的閉路電視在短時間內已協助偵破13宗不同類型案件。他不排除閉路電視會加入人工智能，又稱會因應情況，希望其後每年可安裝多約2000至2500組閉路電視，強調主要目的為防罪及滅罪。



蕭澤頤（前排右五）出席九龍城區議會，指天眼已協助偵破十三宗案件（九龍城區議員林博Fb圖片）

警方4月起陸續在全港18區615個位置安裝2000部閉路電視，以達至防罪效果。蕭澤頤在今日（30日）九龍城區議會大會上又以新加坡為例，指當地至今已安裝超過9萬組閉路電視，又指英國倫敦在90年代已開始安裝閉路電視，目前設有逾80萬個鏡頭。

蕭澤頤相信有絕大可能加入人工智能科技

他說，如有有效閉路電視系統，即使遇到隨機發生的罪案，亦可很快將疑犯拘捕。至於將來會否有關閉路電視加入人工智能科技，他相信，有絕大可能，又說倫敦已有類似做法，有助迅速偵破嚴重罪案。

銅鑼灣正陸續加裝閉路電視，在百德新街H&M對出的燈柱，裝有一組天眼。（夏家朗攝）

警方在旺角區至少7處，安裝共有15部閉路電視。（香港01製圖）

保安局局長鄧炳強首次透露，會在系統增加人工智能(AI)主動偵測罪行，自動辨識犯罪者，並能主動發警報，適用於國安案件。他也未有透露最終全港會安裝幾多閉路電視，強調視乎實際情況：「即係捉幾多賊至適量，無話適量，認為有需要、資源許可的就去做。」

啟德體育園最快明年上半年啟用，有九龍城區議員希望當局在區內設新警署。（園區提供圖片）

啟德體育園最快明年啟用 區議員促設新警署

另外，啟德體育園最快明年上半年啟用，有區議員關注若體育園承辦全運會等大型活動人流會增加，希望當局在區內設立新警署，蕭澤頤指在每一個警區裏面是否設立一個警署，要看幾個因素，除了區內人口，還要看罪案數字、地理特徵、地區會否有一些特別建築物等，警方會密切留意趨勢，再決定是否開一個警區或者一個警署。