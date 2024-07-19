18區天眼｜鄧炳強：加入人工智能自動辨識犯罪者　主動發警報召援

警方4月起在全港18區615個位置安裝2000部閉路電視，以達至防罪效果。保安局局長鄧炳強首次透露，會在系統增加人工智能(AI)主動偵測罪行，自動辨識犯罪者，並能主動發警報，適用於國安案件。他也未有透露最終全港會安裝幾多閉路電視，強調視乎實際情況：「即係捉幾多賊至適量，無話適量，認為有需要、資源許可的就去做。」



政府陸續在全港十八區安裝閉路電視。（夏家朗攝）

警方4月起陸續在各區增設閉路電視，按計劃首年安裝約2,000部。保安局局長鄧炳強接受無綫新聞專訪時，指警方之後每年都會安裝差不多數目的閉路電視，至於會否有上限，他回應指，英國有逾700萬部、新加坡現時有9萬部，至2030年預計有20萬部：「我們是否要安裝到那麼多呢？我看也未必，需視乎實際情況。」

警方在旺角區至少7處，安裝共有15部閉路電視。（香港01製圖）

被問到安裝多少才是適量，鄧炳強以捉賊作比喻。

等於捉賊要捉幾多賊至係適量，無話適量，我們認為有需要、資源許可的就去做 保安局局長鄧炳強

他又首次透露，警方安裝的閉路電視將增加人工智能(AI)自動偵測罪行，自動辨識犯罪者，更可主動發出警報。

安裝了閉路電視的燈柱上均有張貼標示，顯示了二維碼及「閉路電視運作中」，但位置較高而文字細小，從稍遠處未必留意清楚內容。（資料圖片/黃浩謙攝）

會主動發出提示 可適用於國安案件

鄧炳強解釋指，例如有賊人入了商場，在哪個出口出，現時要逐個鏡頭看。若有人工智能便相對簡便，可能很容易將其沿途如何走找出來。他又稱可以預設，舉例如雙黃線不應泊車，或轉彎位泊了一輛車，會堵塞道路，會以相應科技，當遇到這個情況時發出提示、召喚同事處理：「面對國家安全，做法也類似。」

保安局局長鄧炳強（黃浩謙攝）

政府建議就銀行、資訊科技等八大類關鍵基礎設施立法，訂明營運者有責任保障及通報事故。鄧炳強主動點名批評前立法會議員莫乃光，日前在外國網上雜誌發表的文章，是煽動仇恨及抹黑。

鄧炳強主動點名批評莫乃光抹黑。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

主動點名批評莫乃光抹黑政府

鄧炳強指，莫指這條法例，中小企容易跌入法律風險，又指機構商業秘密被會被政府取走，又指政府透過法例貶低私隱專員。他稱，不知莫是否因為跑到外國、食了人家「茶禮」，一定要說這些說話。他指，莫正正想抹黑政府，挑起私隱專員與政府之間的仇恨。他重申，政府已說得很清楚，新例是針對關鍵基礎設施，與中小企無關，又指政府對機構的營運資料無興趣，只為保護系統，政府會與私隱專員互相配合。

第六屆政府主要官員。（張浩維攝）

永遠支持李家超帶領的團隊

鄧炳強履任不足兩年，今年三月已完成落實《基本法》23條立法，被問到如何評價自己的表現時，他指應交由其他人評論。而未來會否考慮更上一層樓，他指，會專注現時工作，永遠支持行政長官李家超帶領的團隊，繼續服務好市民。