18區天眼｜警隊選定全港615處安裝2千部閉路電視　下月旺角先試行

政府早前公布，計劃今年內在全港安裝2,000部閉路電視。保安局向立法會提交文件，指現階段計劃於分布全港 18 區的 615個位置安裝閉路電視，其中警務處將於下月率先在旺角安裝15組鏡頭作技術測試，至年中正式在其他地區安裝其餘 600 組鏡頭。



文件中又強調，閉路電視鏡頭將安裝於「罪案較高、人流較多」的公眾地方位置，只會拍攝到公眾地方範圍，目的是保障公共安全，加強防罪滅罪，現階段並無追蹤功能；但警務處處長蕭澤頤早前曾表示，不排除未來或設有人臉識別技術。



政府計劃全港裝2000個閉路電視，警隊下月起率先在旺角安裝15組鏡頭進行技術測試；圖非所述閉路電視。（資料圖片）

保安局向立法會保安事務委員會提交文件交代為持續擴展「數碼警政」而推出的主要資訊科技項目，當中提及會推出「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」，該項目屬全港性，並由警務處聯同不同政府部門負責推行及落實計劃。

文件指出，警隊分析了全港各區的罪案記錄、各區情況和風險，及公共秩序等多項因素，選定全港18區的615個位置安裝閉路電視，全部只涉及安裝於政府建築物或設施，以及傳統或智慧燈柱。當中警隊計劃於 3 月率先在旺角安裝15組鏡頭作技術測試，待優化操作後，今年年中正式開展涉及其餘 600 組閉路電視鏡頭的安裝計劃。

警務處處長蕭澤頤早前曾稱，未來或不排除會增加閉路電視鏡頭數目，或設人臉識別技術。（資料圖片/廖雁雄攝）

至於個人私隱方面，文件中指計劃安裝的閉路電視鏡頭只會拍攝到公眾地方範圍，現階段並無追蹤功能；所有錄影片段均會於錄影日期起計30日後自動刪除；若執法人員認為片段具有刑偵的調查價值，則會按照警務處的指定內部程序將片段複製，並跟據內部指引妥善保存及處理錄影記錄。

文件又指，為進一步提升防止和偵查罪案的效能，警隊正研究為閉路電視系統配備人工智能科技以配合執法，並會借鏡各地不同做法，待鏡頭和系統正式運作後，警隊會持續審視該計劃的成效。

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