區議會地區治理培訓班　麥美娟提醒要有「時時放心不下的責任感」

民政及青年事務局今（31日）舉行第七屆區議會第二次地區治理培訓班，民青局局長麥美娟提醒區議員要有「時時放心不下的責任感、更要有事事心中有底的行動力」。



政務司司長陳國基致辭指今屆區議會與地區的聯繫更緊密、服務水平更專業。（政府新聞處圖片）

陳國基：今屆區議會與地區更緊密、更專業

政務司司長陳國基致辭，表示充分肯定第七屆區議會議員上任以來的表現，指今屆區議會與地區的聯繫更緊密、服務水平更專業。他寄語區議員將服務市民、造福市民作為地區治理的出發點、落腳點，讓經完善地區治理體系及重塑後的區議會充分發揮效能，不斷增強市民的獲得感、幸福感、安全感。

政務司副司長卓永興勉勵區議員肩負政府和市民之間的橋樑。（政府新聞處圖片）

政務司副司長卓永興則勉勵區議員肩負起政府和市民之間的橋樑，繼續全面配合「地區治理領導委員會」和「地區治理專組」的工作，向政府反映市民關心的地區議題，貫徹落實「上情下達、下情上報」。

民青局局長麥美娟擔任培訓班主講，講解現時地區治理工作面對的挑戰，並以自身經驗闡釋區議員應擔當的角色和責任。她提醒，區議員要有「時時放心不下的責任感，更要有事事心中有底的行動力」，鼓勵區議員主動接觸居民，為他們解決不同的地區民生問題。

民青局局長麥美娟邀請前區議員、現任立法會議員李鎮強、郭偉强和劉國勳分享。（政府新聞處圖片）

麥美娟又邀請李鎮強、郭偉强和劉國勳，三名前區議員兼現任立法會議員，講解作為區議員如何做好地區治理工作、分享過往經驗，與現屆區議員作交流。

第一次地區治理培訓班於去年年底為候任區議員舉行，說明區議會職能及履職監察機制。