提振經濟｜荃灣區八、九月將辦夏日消費大抽獎 參加次數不限
撰文：區禮城
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本港七、八月先有香港開心購物節、再有八月的工展會購物節，冀刺激全港市民消費。地區層面上，荃灣區議會亦將於八、九月舉辦「荃灣區夏日消費大抽獎」，以振興當區經濟，參加次數不限。
荃灣區議會下設提振地區經濟專責工作小組將舉行會議，表示新界社團聯會荃灣地區委員會主辦「荃灣區夏日消費大抽獎」，邀請民政處及荃灣區議會合辦，將於八、九月舉行，市民在荃灣商戶消費指定金額，即可參與抽獎，以鼓勵區內消費，提振地區經濟。
工作小組表示，市民在荃灣商戶消費後，可於指定網站登記購物收據及個人資料，便可參加抽獎，參與登記次數不限，惟每個電話號碼只可得獎一次。主辦單位已邀請區內主要商場、地區團體、商會等，提供數百份獎品贊助，並跟進建立登記平台及抽獎牌照申請事宜。
工作小組在3月時提議舉辦抽獎活動，經過跟荃灣民政事務處，及後與區內各組織或機構商討，敲定今次活動的初步計劃。該小組將於本周二（30日）舉行會議，之後再由主辦及合辦團體進一步落實各活動細節。
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