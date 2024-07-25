區議會｜01消息：增選委員敲定　宋芝齡、黃守東「復活」擁投票權

新一屆區議會上場7個多月，《香港01》接獲消息，部分區議會已敲定增選委員的委任名單，他們可在區議會委員會會議上擁投票權。以灣仔區議會為例，消息指，無綫電視《流行都市》節目主持、自由黨的宋芝齡，以及「亞視暖男」、新民黨的黃守東也有份，共通點是兩人同於去年區議會選舉中落敗，將獲委任為增選委員「復活」。



民主派主導的上屆區議會，大部分均通過取消增選委員制度，質疑增選委員未獲民意授權，但擁投票權。民政及青年事務局局長麥美娟曾經反駁，不應有太多「陰謀論」或「講到做所有嘢都係為咗『益自己人』。」



《香港01》正向民政事務總署查詢。



區議會主席可以委任非議員的人士為委員會的增選委員。（資料圖片/羅國輝攝）

增選委員可擁委員會會議投票權

《區議會條例》列明，區議會主席可以委任非議員的人士為委員會的增選委員，增選委員可在委員會會議中投票，與區議員一樣擁投票權。增選委員人數不得超逾委員會成員人數的一半，或者區議會議員的總數，每名增選委員最多可加入兩個委員會。

增選委員如果連續三次缺席會議，自動喪失其委員會成員的身分。（資料圖片/廖雁雄攝）

增選委員連續三次不開會即炒

有權亦有責，增選委員如果違規缺席會議，或沒有獲得委員會同意，連續三次缺席會議，則自動喪失其委員會成員的身分。如因身體不適，或代表區議會出席會議和活動，必須在議舉行前呈交申請，由主席審批。

民政及青年事務局局長麥美娟曾經指，增選委員機制增加會議立體性。（資料圖片/林靄怡攝）

民主派主導區議會時取消增選委員制 質疑沒民意授權但可投票

上屆區議會由民主派主導，大部分均通過取消增選委員制度，質疑增選委員未獲民意授權，但擁投票權。民政及青年事務局局長麥美娟今年1月受訪時，曾經反駁指不應有太多「陰謀論」或「講到做所有嘢都係為咗益自己人」。她說，增選委員機制讓議會不單單只有區議員聲音，委任專業人士成為委員，增加會議立體性。

消息指，自由黨宋芝齡（右）和新民黨黃守東（左）獲委任為區議會增選委員。（資料圖片/陳順禎攝）

01消息：部分區議會已敲定增選委員人選

新一屆區議會上場7個多月，《香港01》接獲消息，部分區議會已敲定委任增選委員的人選，他們可在區議會委員會會議上擁投票權。

消息指，自由黨宋芝齡獲委任為區議會增選委員。（資料圖片/陳順禎攝）

消息指，新民黨黃守東（中）獲委任為區議會增選委員。（資料圖片/梁鵬威攝）

01消息：宋芝齡、黃守東「復活」增選委員

以灣仔區議會為例，消息指，無綫電視《流行都市》節目主持、自由黨灣仔支部主席的宋芝齡，以及有「亞視暖男」之稱的新民黨灣仔區社區發展主任黃守東也有份，共通點是兩人同於去年區議會選舉中敗選，他們將獲委任為增選委員「復活」。

黃守東回覆《香港01》查詢時說榮幸獲委任為增選委員，形容「路遙知馬力」，自己有能力服務社會，相信區議會主席是基於他傳媒、廣告公關及灣仔地區工作經驗，委任他為灣仔區議會社區參與及文化康樂委員會增選委員，希望上任後能促進灣仔居民參與社區文康活動。