香港要改革｜盧偉國：中央屢提改革非批評　特區積極才能深化改革

中共二十屆三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，經民聯今日（1日）發佈「改革求變抓機遇 實現香港新發展 全面對接落實三中全會《決定》」報告，並提出五大政策建議。



經民聯8月1日發佈「改革求變抓機遇 實現香港新發展 全面對接落實三中全會《決定》」報告，並提出五大政策建議。（馮子健攝）

對於港澳辦主任夏寶龍早前會見香港財政司司長陳茂波時指出，希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。經民聯主席盧偉國稱明白社會關注「改革」二字，認為「全面深化改革」的意義不是否定過去，他認為部份實行的措施要更積極、主動，才能達至「深化改革」。他又稱，中央屢次提出改革，認為是一種鞭策，但並非等於香港做得不好、並非負面批評。

做到「改革」需落實政策措施 政策要拆牆鬆綁

對於如何理解夏寶龍提出的「改革」，經民聯又有何具體措施，盧偉國表示，三中全會決定訊息清楚，經民聯發表的報告主旨明確，具體上提出5大建議都比較仔細、可執行性高、比較貼地，不單止要恢復活力，更要加強。

盧偉國表示，三中全會決定訊息清楚，經民聯發表的報告主旨明確，具體上提出5大建議都比較仔細、可執行性高、比較貼地。（馮子健攝）

行會成員、經民聯副主席林健鋒認為，中央政府開明，細心聆聽各方意見，經民聯報告亦提出不少建議，問題是香港如何做好本分。經民聯副主席梁美芬表示，新質生產力方向要多下工夫，無論制度上、政策上都要拆牆鬆綁。

促盡早加入RCEP和開展加入CPTPP

經民聯報告中提出的建議包括發揮「一國兩制」制度優勢，促打造世界級企業重組中心及國際商事仲裁和調解中心，並打造香港「一帶一路」綜合服務中心。林健鋒介紹第二點，表示要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，具體而言包括建議將股票印花稅由0.1%下調至0.05%、在「一帶一路」的國家和內地西部設立更多經濟貿易辦事處，以及爭取盡早加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）和開展加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的進程等。

促進一步放寬資本投資者入境計劃

第三點是打造國際高端人才集聚高地，梁美芬表示要建議進一步放寬「資本投資者入境計劃」門檻，容許投資住宅物業，包括3,000萬元的「獲許投資資產」。又建議成立專項「搶人才」基金，並為「高端人才通行證」計劃「鬆綁」，更精準吸引人才。

經民聯副主席吳永嘉介紹第四點，即健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制，建議在大灣區9個內地城市各設最少一個香港駐內地辦事處，設立「粵港澳大灣區發展推廣中心」。至於經民聯副秘書長陸瀚民則表示須以深港口岸經濟帶、河套創新試驗區為基礎，加快香港與大灣區其他城市的數字化協同。