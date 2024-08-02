台灣駐澳人員拒簽一中同意書無法輪換　澳門：反對惡意炒作

台灣陸委會昨日（1日）表示，派駐澳門「台北經濟文化辦事處」的人員日前結束派遣返台，接任人不同意簽署「一中承諾書」而無法獲得簽證，目前派駐澳門的人員僅剩兩人。



澳門政府今日（2日）斥台灣歪曲事實，又稱向台灣派駐澳門的人員要求簽署「一中承諾書」是「完全正當合理」。



台灣派駐澳門「台北經濟文化辦事處」的人員日前結束派遣返台，接任人不同意簽署「一中承諾書」而無法獲得簽證。(資料圖片)

台灣陸委會副主委梁文傑作日表示，澳門政府從2019年起要求台灣駐澳門辦事處官員須簽「一中承諾書」，否則不新發簽證。他說，過去的做法是延長現有派駐官員簽證的方式處理，而部份派駐人員已經在當地超過10年，今年7月23日調回台灣。接任人員不同意澳門政府設置的申請簽證條件，即須簽署「一中承諾書」，因此無法派駐澳門。

台灣派駐澳門「台北經濟文化辦事處」的人員日前結束派遣返台，接任人不同意簽署「一中承諾書」而無法獲得簽證。（資料圖片/歐陽德浩攝）

台冀澳門友善處理 否則影響民間交流澳門要負責

梁文傑希望澳門政府別再設置不必要的障礙，又指現時部份業務只能以網絡預約和遠端監控的方式處理，造成很多不便。他呼籲澳門政府友善處理台灣駐澳人員的事宜，讓台灣人員正常輪替，「若仍堅持損人不利己的作為，台灣也會做最壞的打算」，屆時必定衝擊台灣與澳門的民間交流，澳門須付完全責任。

台灣派駐澳門「台北經濟文化辦事處」的人員日前結束派遣返台，接任人不同意簽署「一中承諾書」而無法獲得簽證。（資料圖片/路透社）

澳門指簽同意書合理 反指台要承擔後果

澳門政府今日斥台灣歪曲事實，惡意炒作駐澳辦事處人員輪換事件。澳門指，根據《澳門基本法》和《中央人民政府處理“九九”後澳門涉台問題的基本原則和政策》，台灣在澳機構及人員必須遵守「一國中國」原則，因此提出簽署「一中同意書」是正當合理。

澳門政府斥台灣歪曲事實，抹黑攻擊，突顯出於政治目的而惡意炒作，嚴重損害澳台關係。又稱當前輪換問題是台灣一意孤行，不負責任的結果，一切後果應由台灣當局全部承擔。