將軍澳入境處總部今開幕　陳國基回顧由謀劃到拍板　開心又激動

入境處將軍澳總部今日（3日）開幕，曾在入境處工作超過30年的政務司司長陳國基表示，要確保入境處部門所有服務工作入場，不會因搬遷而對公眾造成影響。他在開幕禮致辭時向入境處同事提出四點「好」的期望，希望他們繼續鞏固好維護國安屏障、發揮好創新突破精神、促進好香港經濟發展、融入好國家發展大局。



陳國基（右二）表示要確保搬遷不會對服務造成影響。（陳國基Facebook）

搬遷總部講求高度協調 要確保服務不受影響

陳國基表示，曾處理過2次入境處總部搬遷，分別是1990年將總部由尖沙咀遷往灣仔，以及「拍板」決定將灣仔總部搬來現時的將軍澳，今日主持將軍澳新總部隆重開幕，令他既開心又激動。

陳國基表示，搬遷入境處總部想法在十多年前開始醞釀。（陳國基Facebook）

他表示搬遷總部的想法在十多年前醞釀，對內、對外都充滿挑戰。對內而言，由設計、籌備以至執行搬遷計劃，所有步驟都要做到一絲不苟，講求高度協調。對外來說，入境處總部的服務對象是全港市民，要確保入境處內各部門的所有服務和工作一切正常，不會因搬遷而對公眾造成任何影響。

入境處新總部今年中投入服務 使用嶄新科技

陳國基表示入境處新總部自今年中投入服務，他參觀了新總部內各項設施，包括人事登記辦事處的「申請個人證件服務站」等，稱各項設施都使用了嶄新的科技，為了便利市民快捷、更方便地使用服務。