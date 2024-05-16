入境處總部6.11遷入將軍澳　灣仔維持人事登記　SMS通知領證安排

入境事務處今年3月起陸續由灣仔入境處大樓搬遷至將軍澳新總部，並將於6月11日正式投入服務。入境處今日（16日）表示，位於灣仔入境處大樓8樓的人事登記將繼續在原址服務，服務範圍及時間不變；而4樓的旅行證件服務將由6月9日起停止服務，市民在6月8日或以前仍在舊址領取護照。



而位於觀塘偉業街宏利金融中心的人事登記處 – 觀塘辦事處亦將於6月11日搬遷至新總部，在6月8日或以前在觀塘辦事處辦理身份證而仍未領證的人士，由6月11日起就須要前往毗鄰的人事登記處 – 觀塘（臨時）辦事處領取身份證。



入境處將軍澳新總部將於6月11日正式投入服務。（廖雁雄攝）

助理首席入境事務主任（人事登記）王嘉怡指，觀塘辦事處由4月26日開始，已於發出「申請身份證收據」予申請人的同時，夾附一張通知書通知申請人新領證安排。至於在4月26日之前在觀塘辦事處辦證而仍未領證的申請人，入境處稍後會以電話短訊或信件，通知相關人士上述領證安排。

觀塘（臨時）辦事處將於2025年第3季結束服務

觀塘辦事處的最後工作日為2024年6月8日並將會搬遷，當日過後仍未領取新智能身份證的申請人須前往觀塘（臨時）辦事處領取身份證。而觀塘（臨時）辦事處將於2025年第3季結束服務。

位於觀塘偉業街宏利金融中心的人事登記處 – 觀塘辦事處將於6月11日搬遷至新總部，6月8日或以前在觀塘辦事處辦理身份證而仍未領證的人士，由6月11日起須前往觀塘（臨時）辦事處領取身份證。（廖雁雄攝）

海港政府大樓可辦理旅行證件

至於旅行證件服務，將軍澳新總部啟用同日，除特區護照申請外，亦增設辦理簽證身份書及回港證的申請。市民如需要親身遞交有關申請，可於5月27日起預約到旅行證件及國籍（申請）組辦理。原位於灣仔入境處大樓4樓的旅行證件（簽發）組及旅行證件及國籍（申請）組將於6月11日搬遷至新總部。

助理首席入境事務主任（證件）龔國樑稱，當局將在中環海港政府大樓2樓的港島區簽發旅行證件辦事處增設各4部自助申請及領取服務站，新總部亦會設置各10部自助申請及領取服務站，預計可處理數將較現時多出一倍，冀望可減少為市民帶來的影響。

需注意領證通知書發出日期 到相關地點領證

選擇於灣仔領證的市民，在入境處搬遷至新總部後，若符合要求可在轉去港島區簽發旅行證件辦事處領取證件。

．領證通知書發出日期在3月10日或之前，而6月8日未領證，就要6月11去將軍澳新總部



．領證通知書發出日期在3月11日或之後，而6月8日未領證，就要6月11去中環海港政府大樓2樓領證



入境處已透過領證通知書，通知於3月11日或之後遞交申請及選擇於灣仔總部領證的市民有關總部搬遷及領證安排，並透過於灣仔總部及七間分區辦事處張貼告示，通知市民有關安排。

入境處將軍澳新總部人事登記服務將設延長服務時段。（廖雁雄攝）

短信通知安排 不會有任何超連結

王嘉怡指截至5月7日，人事登記服務受影響人數為約3,800名；至於特區護照申請服務，龔國樑指受影響人數為約11,000人。被問到灣仔入境大樓為何只保留人事登記服務，而不一併保留旅行證件服務，龔國樑指出兩種服務使用的系統不同，加上人事登記服務已十分繁忙，及沒有空間增設旅行證件服務。

王嘉怡說將軍澳新總部正式投入服務後，4間辦事處設延長服務時段，處理舊款智能身份證而需換領新智能身份證的申請、年滿11或18歲並已持有身份證而需換領身份證的申請及持有香港居民身份證並已成功核實永久性居民身份證資格而需換領永久性居民身份證的申請，不過延長服務時段將於今年年底結束。

入境處將透過短信通知市民領證安排，當局指短信不會有任何超連結，市民亦不需回覆。市民由5月27日起已可預約在將軍澳新總部處理簽證身份及回港證，經網上申請人士如提早填妥表格將可更快處理申請。

▼ 入境處總部6月11日搬遷至將軍澳 ▼



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觀塘（臨時）辦事處

登記服務：九龍觀塘偉業街223至231號宏利金融中心2樓1號舖位

領證服務：九龍觀塘偉業街223至231號宏利金融中心A座3樓1B號舖位

辦公時間：上午8時至晚上10時（星期一至星期六），星期日及公眾假期休息



入境處將軍澳新總部

地址：新界將軍澳寶邑路61號

