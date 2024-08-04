陳茂波：本港經濟續保持增長　下半年出訪歐美、澳洲、中東

繼行政長官李家超上周率團訪問東盟三國，財政司司長陳茂波今日（4日）透露下半年會到訪歐美、澳洲和中東等地，希望鞏固傳統與香港關係密切的投資者和資金，同時開拓新市場、新資金來源。



本港經濟受惠於貨物出口和投資開支上升，第二季本地生產總值按年增長3.3%，不過陳茂波說旅客及市民消費模式改變，以及港元匯率偏強等因素，為私人消費帶來壓力，但預料本港經濟繼續保持增長。



李家超上周率領代表團訪問東盟三國，與越南香港商會代表合照。（政府新聞處）

陳茂波：本港整體經濟尚算平穩 繼續保持增長

陳茂波在網誌上說，香港在金融、商務、文化和人文交流等多方面，國際化的優勢突出，與不同地方有廣泛的商務和人脈關係，一直以來在國際經貿中角色獨特，在不同風浪中保持強大韌力，政府要好好發揮優勢和功能，不斷貢獻國家、取得更好發展，特區政府團隊往後會繼續積極外訪。

陳茂波說目前本港整體經濟狀況尚算平穩。(陳茂波網誌)

本港經濟方面，陳茂波說受內外環境的變化和經濟周期的波動，帶來不同的困難和挑戰，目前本港整體經濟狀況尚算平穩，繼續保持增長；縱然面對挑戰，企業只要能匯聚資源、靈活創新，相信可以開創新的機遇，抓準刺激消費的時點，例如最近的奧運熱潮。

今年上半年2100萬訪港旅客人次中，約有70萬為過夜的會展旅客。（資料圖片/黃浩謙攝）

繼續加強開發高消費過夜會展旅客

今年上半年2100萬訪港旅客人次中，約有70萬為過夜的會展旅客，恢復至疫前同期的八成，是各類過夜旅客中恢復得最快的一群，陳茂波說他們留港日數較平均長，人均消費亦較整體旅客高兩至三成。政府會繼續加強開發這類高消費客源，旅發局已促成及競投了逾60個大型國際會展活動，未來兩年在港舉行，預料吸引至少22萬人次參加。