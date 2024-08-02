李家超再訪東盟｜多謝三國力撐港加入RCEP　共建一帶一路

行政長官李家超訪問東盟行程結束，今日（2日）下午與代表團成員在越南胡志明市召開記者會。李家超表示，今次訪問東盟三國、四城市，出席共計30場活動，同老撾、柬埔寨、越南共簽署55份備忘錄和合作協議，成果豐富。他感謝三國對香港加入RCEP的支持，又指香港正在全力拼經濟謀發展，未來會在全球推廣香港謀發展的機遇和優勢，以開拓更多商機。



行政長官李家超與代表團在越南胡志明市召開記者會回答提問

訪問東盟有五大得着

李家超表示，今次訪問東盟有五大成果。第一，政府聯繫及溝通加強。李家超說，老撾、柬埔寨、越南高度重視香港政府來訪，他對此表示感謝，料未來會加強高層互訪。

至於發展領域達成合作意向，同老撾、柬埔寨、越南共簽署55份備忘錄和合作協議，涵蓋廣泛，包括貿易經濟合作、投資海關合作、金融資本市場、教育、旅遊、文化交流等。

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第三，商業網絡得以擴寬同鞏固。李家超表示，在青年教育合作方面，代表團同東盟三國均認同可以開拓新的合作機遇和空間。其中，香港大學和理工大學都與當地中學合作，提供獎學金讓當地優秀學生來港升學。

第四，建立了共建「一帶一路」的強烈共識。李家超表示，共建「一帶一路」是政策溝通、民心相通的體現，而香港在營運、投資上具備良好基礎，合作範圍廣闊。

第五，老撾、柬埔寨、越南明確支持香港加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），李家超對此表示感謝。

李家超總結東盟三國訪問行程（港台直播畫面截圖）

未來將開拓歐美、中東市場

而至於這次訪問和施政報告的涵接，李家超表示，香港力圖開拓經濟發展、合作的新空間，未來還會開拓歐美中東等新興市場，這需要政府團隊，司長、局長積極出訪不同國家。同時，民間也在和不同市場建立夥伴關係和合作，這次有30多名領袖代表參加訪問。李家超說，是次訪問經驗會幫助《施政報告》的編寫。

7月30日下午，行政長官李家超與奧運奪金的港隊劍擊代表張家朗視像通話。（李家超Facebook相片）

大讚奧運港隊表現 有無獎都肯定

李家超表示，訪問期間雖難以觀看直播賽事，但很關心香港運動員參賽情況。他大讚港隊盡展所長、全力以赴，展現決心、毅力、意志，「每一位都是市民心中英雄。」李家超說，港隊付出努力，是香港的光榮，無論有無獲獎都應肯定。

他更透露將建設運動館用於擊劍訓練，冀提升訓練效果。而文化體育及旅遊局會分享所有運動員的經歷，總結港隊整體表現，探討哪方面工作仍需加強。

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料拓展航線計劃以開拓商機

「開拓商機必須有更多人員流動，人民接觸是商業基礎。」李家超表示，需要在航運方面推動更多總量，鼓勵航空公司拓展新航線，但要考慮整體運力、整體需求、產品、宣傳等因素。

他稱，香港國際機場的客運量已經恢復至疫情前約八成，預計年底會完全恢復。而機場第三跑道的正式啟用，料會增加一半的整體航空運力。