李家超再訪東盟｜品嚐越南菜　大讚港人店主「識路」又「食腦」

正訪問東盟的行政長官李家超，率領代表團繼續第二日訪問越南行程，今日（1日）先後與越南副總理陳流光和越南國家主席蘇林會面，又到當地一間港人經營的餐廳品嘗越南菜。他大讚店主糅合越南與多國飲食文化的創意料理，做生意「識路」又「食腦」，鼓勵店主把握「一帶一路」的便利努力經營，「期望有一天他們在香港以及東盟各國開設分店。」



8月1日，行政長官李家超到河內一間港人經營的餐廳，品嘗越南菜。（李家超FB相片）

李家超嚐越南菜 讚港人店主「識路」又「食腦」

李家超到越南一間由港人經營的餐廳品嘗越南菜，他在社交平台Facebook專頁表示老闆夫婦為港人，在河內生活了15年並創辦餐廳。他大讚餐廳位處的建築物富有歷史特色、店主一絲不苟，做生意「識路」又「食腦」，不單準備越式牛肉河粉、紙米卷，還有糅合了越南與多國飲食文化的創意料理。

行政長官李家超鼓勵店主夫婦努力經營。（李家超FB相片）

李家超鼓勵店主夫婦繼續努力經營，把握一帶一路建設帶來的便利，「期望有一天他們在香港以及東盟各國開設分店。」他說，會與團隊在東盟訪問餘下行程繼續說好香港故事，開拓商機。

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李家超與越南副總理會面

李家超今早先與越南副總理陳流光會面，之後出席陳流光舉行的午宴。

李家超與陳流光會面期間，兩地共簽署8份合作備忘錄，涵蓋航線及航空發展、投資推廣、工商經貿等。他表示，越南是香港第七大貿易夥伴，亦是東南亞國家聯盟十個成員國中香港第二大貿易夥伴，越南經濟增長迅速，有助香港企業創造商業和投資機會。

李家超：香港是上市理想地點

李家超指香港是上市的理想地點，提供優質的金融、法律及專業服務，可成為開拓海外市場的商業夥伴。陳流光表示，香港在越南有大量投資，今次交流可以聆聽各界的意見，商討促進與香港的貿易及合作。

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李家超與越南國家主席會面

李家超下午先後拜訪越南國家主席蘇林，以及中國駐越南大使熊波。他今晚將離開河內，轉到胡志明市展開最後一日訪問行程，明日（2日）傍晚啟程返港。