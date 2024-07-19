首次粵港澳律師實務培訓開班　林定國：助力大灣區法治建設

首次粵港澳大灣區律師法律實務培訓今天正式開班，律政司司長林定國到位於廣州的廣東省法官學院出席開班儀式。他再次提到注意到昨天「三中全會」通過的決議，必須堅持全面依法治國的原則推進改革，特別提到涉外法律的發展。他指要充分發揮港澳大灣區「一國、兩制、三法域」的獨特優勢，香港會致力爭取將大灣區律師制度變成恆常制度。



他期望繼續與內地相關部委保持緊密聯繫，探討未來的培訓工作，幫助粵港澳大灣區律師專業發展，同時助力大灣區法治建設。



首次粵港澳大灣區律師法律實務培訓今天（19日）在廣州正式開班（林定國Fb圖片）

一連兩天的密集式課程由最高人民法院、司法部主辦，廣東省高級人民法院和廣東省司法廳協辦。林定國指、內地各部委對這次培訓非常重視為學員做了各種統一安排，給予學員便利，約100名來自香港和澳門的律師當中，七成為香港律師。

他指，實務培訓課程有兩大特色。第一是內容全面和及時，理論和實務並重，希望能夠盡量切合大灣區律師的實際需要，既有大灣區政策解讀、涉港澳民商事案件裁判思維等比較理論性、政策性的面向，也有民商事訴訟、仲裁、調解、公司法、證據以及訴訟服務的實務講解。第二是師資，講者包括來自最高人民法院、司法部、全國人大常委會法工委、全國律協，還有不同仲裁機構、商事調解機構的專家和律師。

他指，律政司《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》的基本方針「三連、兩通、一灣區」，當中包括人才「連」接以及法律人才的培養和流「通」。「人才連接」方面，積極壯大粵港澳大灣區律師人才隊伍，打造大灣區法律服務品牌，具體措施包括配合粵港澳大灣區律師執業考試的工作，和配合內地相關部委為大灣區律師提供法律實務培訓。

而大灣區考試自2021年起已經成功舉辦四屆，現時已經有超過470名港澳法律執業者取得律師執業證（粵港澳大灣區），可以在大灣區內地九市辦理適用內地法律的部分民商事法律事務。