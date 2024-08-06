國安展覽廳開幕｜李家超：維護國安無完成時　鄭雁雄：保持警覺

香港特別行政區國家安全展覽廳今日（6日）開幕，特首李家超致辭時指，維護國安「只有進行時，沒有完成時」；出席同一場合的中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，香港歷經了由亂到治，正在由治及興的光明大道上勇毅前行，越是這個時候，越不能淡忘國家安全。



中央駐港國安公署署長董經緯也指，維持香港長期繁榮穩定，做好維護國安，只有一國之責沒有兩制之分，要人人盡責，做好維護國家安全的鋼鐵長城。外交部駐港特派員公署駐港特派員崔建春則指，治而不忘亂，歷史告誡要常懷遠慮，居安思危才能行穩致遠。



國家安全展覽廳開幕（蘇煒然攝）

李家超：在國際形勢下 國安風險不容忽視

李家超致辭時指，今年是國家主席習近平提出總體國家安全觀10周年，亦是香港履行憲制責任，完成《基本法》23條立法的一年，具有里程碑意義。他指，雖然香港告別動盪不安局面，徹底終結維護國家安全不設防的歷史，但面對百年未有大變局，在國際形勢下，國安風險不容忽視，必須堅持發展與安全並重，形容維護國安「只有進行時，沒有完成時」。

李家超又指，國安教育是維護國安的重要部分，他去年在《施政報告》提出設立國家安全展覽廳，並以10個月完成籌備，感謝中央部委和駐港機構支持，相信有助推動國安教育，加強市民國安意識和承擔。

鄭雁雄（蘇煒然攝）

鄭雁雄：三中全會很多改革與香港息息相關

中聯辦主任鄭雁雄致辭時則指，香港歷經了由亂到治，正在由治及興的光明大道上勇毅前行，越是這個時候，越不能淡忘國家安全，在追求平安舒坦的生活的同時，必須常常提醒大家警覺，時時高懸法治的利劍。

鄭雁雄又表示，剛閉幕的三中全會，有很多重大改革，與香港息息相關，為香港創新發展加持賦能、加油鼓勁。他表示，「背靠祖國、聯通世界」是香港得天獨厚、無與倫比的發展底氣，也是香港與生俱來、無可複製的成功基因。他相信香港在李家超帶領下，將能乘勢而上，分釋放自身隱藏的巨大創造力和發展活力。

鄭雁雄又表示，最近香港運動員在巴黎奧運驚艷全球，張家朗和江旻憓書寫了劍擊世界第一的傳奇故事，在為港增光、為國增光的同時，也充分展現新時代香港青年自強不息、永不言棄的精神風貌，生動演繹「打不死、吹不垮」的「獅子山精神」。

董經緯（蘇煒然攝）

董經緯：做好維護國安鋼鐵長城

中央駐港維護國家安全公署署長董經緯習近平提出總體國家安全觀十周年，代表駐港國安公署熱烈祝賀展覽廳開幕，香港由亂到治、由治及興，要保持香港長期繁榮穩定，維護國家安全，只有一國之責沒有兩制之分，要人人盡責，做好維護國家安全的鋼鐵長城。

崔建春（蘇煒然攝）

崔建春：居安思危才能行穩致遠

外交部駐港特派員公署駐港特派員崔建春致辭時稱，是特區政府積極踐行總體國家安全觀、落實深入開展國安教育的舉措，對青少年提供窗口，意義重大。他指，治而不忘亂，歷史告誡要常懷遠慮，居安思危才能行穩致遠。他指，現時本港的良好局面來之不易，中央依法治港，果斷制定《香港國安法》、完善選舉制度。他強調，前事不忘後事之師，只有堅持維護國安，才能凝心聚力發展。

設於歷史博物館的國安展廳面積超過1100平方米，市民可免費入場。展品包括珍貴圖片、國家借出的月球土壤樣本、特大國旗等