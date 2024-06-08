出席國安法律論壇　李家超：不斷推動國家安全教育、愛國主義教育

特首李家超今日（8日）出席國安法律論壇「回顧與展望 發展新台階」開幕儀式時表示，香港要做好內部管理和強化制度，社會要有自覺維護國家安全的意識，並在日常生活中防範和制止不利於國家安全的行為和活動。



李家超表示，要日常生活中不忘防範和制止不利於國家安全的行為和活動。（特首辦）

李家超：增強社會各界自覺維護國家安全的意識

律政司今日舉辦題為「回顧與展望 發展新台階」的國安法論壇，李家超在致辭時表示，「總體國家安全觀」要求增強憂患意識，做到居安思危，完善國家安全制度體系，加強國家安全能力建設。他認為香港要做好內部管理和強化制度，增強社會各界自覺維護國家安全的意識，並在日常生活中不忘防範和制止不利於國家安全的行為和活動。

政府方面，李家超說會繼續做好維護國家安全法律的解說工作，不斷推動國家安全教育、愛國主義教育和中華文化教育，建立以弘揚愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。

鄭雁雄指「雙法雙機制」是新時代「一國兩制」實踐重大成果

出席論壇的中聯辦主任鄭雁雄說，《維護國家安全條例》立法，與《香港國安法》及駐港國安公署與特區國安委形成「雙法雙機制」，是總體國家安全觀引領香港除亂、固治、促興的創舉，是新時代「一國兩制」實踐的重大成果。

他稱「雙法雙機制」進一步築牢香港法治基石，重在法律實效、威懾作用，並可保障香港高質量發展。

林定國指，對國家及香港不友善的勢力，正不斷抹黑、歪曲及攻擊香港維護國家安全法律。（律政司）

林定國：對國家不友善勢力將香港去國際化的企圖昭然若揭

律政司司長林定國則表示，香港普通法制度體現的法治原則，是香港在「一國兩制」下的獨特優勢，絕不會放棄或妥協。在未來，由《香港國安法》和《維護國家安全條例》構成的「雙法雙機制」將繼續秉承法治原則，通過互相銜接、兼容、互補，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

林定國指，一些對國家不友善的勢力，因種種原因，嘗試壓制國家的發展及阻礙國家統一。也因為香港在國家發展中扮演着獨特地位，他們將香港去功能化、去國際化的企圖，昭然若揭。他認為，這些情況帶來的國安風險，將影響着香港社會的安定及每一個人自身的福祉。