習近平回信｜「寧波幫」脫穎而出　因一個共通點

國家主席習習近平給兩位祖籍寧波的香港企業家的回信，本地工商界今日（6日）即舉行「學習貫徹習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神座談會」，「寧波幫」能在本港芸芸「幫派」中脫穎而出，有分析指「寧波幫」有一個共通點：皆以實業興家，再貢獻國家。



習近平對本地「寧波幫」的回信引起關注。（影片截圖）

改革開放初期 包玉剛組首家中外合資公司

習近平回信中點名的兩位本地「寧波幫」企業家包括包陪慶和曹其鏞，二人分別是「世界船王」包玉剛長女和「毛紡大王」曹光彪長子。當中，包玉剛1949年來港後，創建環求航運公司，1977年晉身「世界船王」；內地開革開放初期，包玉剛與中國第六機械工業部，中國外貿部簽約，合資創立國際聯合船舶投資有限公司，為中國實行改革開放政策後的首家中外合資公司。該公司促進了中國實行改革開放政策後的重工業發展，並成為中國在改革開放初期航運業對外的主要平台。

包玉剛運用其國際航運網絡建立的人脈，發揮橋樑作用，根據寧波博物館為寧波幫博物館撰寫的文章提及，包玉剛1981年造訪唐寧街首相府，促成時任首相鐵娘子戴卓爾夫人非官式到上海參加新船下水禮，成為中英談判的破冰之旅。

戴卓爾夫人（左三）應包玉剛（右三）邀請到上海出席新船下水禮（寧波幫博物館網頁圖片）

包玉剛（左）訪港的戴卓爾夫人（右）在港督府（現稱禮賓府）合照（寧波幫博物館網站圖片）

助中英雙方領導人溝通 沒有任命的「中國大使」

1982年9月22日，戴卓爾夫人率團訪京，拉開香港問題正式談判序幕。包玉剛是迎賓人群中，唯一一位民間人士。文章形容，包玉剛是獲鄧小平會見次數最多的香港人士、戴卓爾夫人的「座上賓」，最重要的任務，是「協助中英雙方領導人，商討香港前途問題」。

文章又指，9月24日，鄧小平和戴卓爾夫人在人民大會堂福建廳舉行歷史性會面，會後中英雙方發表公報，宣布同意透過外交途徑繼續就香港問題進行談判​​。當天下午，鄧小平即會見包玉剛，告知中方立場，希望他能在適當時機將訊息傳遞給英方。包玉剛返港後，即與正在訪港的戴卓爾夫人密談，重申中方對於收回香港的意願是堅定不移的。

1984年12月19日，中英兩國在北京人民大會堂正式簽署中英聯合聲明（寧波幫博物館）

中英聯合聲明簽署後 鄧小平設家宴款待包玉剛

文章形容，當年的包玉剛，更像是一位沒有任命的「中國大使」。1984年12月19日，中英兩國政府在北京正式簽署《中英聯合聲明》，包玉剛以嘉賓身分受邀出席，見證歷史時刻。

翌日，鄧小平更設家宴款待包玉剛，充分肯定其在這場世紀談判中的特殊作用。英國外相賀維更稱包玉剛為非官方部長、中英關係的潤滑劑。

曹光彪逝世時，中聯辦網頁也上載新華社文章形容他畢生所做皆為國家所需（中聯辦網頁截圖）

官媒形容曹光彪：畢生所做皆為國家所需

回信中提及的另一位「寧波幫」曹其鏞，其父是被官媒形容為「畢生所做皆為國家所需」、「打破英資航空公司壟斷的『港龍之父』的曹光彪。

曹光彪2021年3月逝世，中聯辦翌月上載其子曹其鏞和曹其東接受新華社的訪問，標題為《香港愛國實業家曹光彪：畢生所做皆為國家所需》，全程參與創辦港龍航空的幼子曹其東憶述父親與包玉剛、霍英東等合組華資主導的航空公司-港龍航空，圖打破英資對航權的壟斷的過程中，遇上的種種阻礙，包括港英當局以港龍航空須取得英方指定航空公司的資格為由，要求港龍航空出示公司大部分股份由英籍人士控股的證明，港龍被迫進行大規模資本重組，完成資本重組不足數月，港英當局又宣布一條航線只能由一家航空公司運營，最先獲發牌照的公司自動獲得獨家運營資格。

1985年7月，港龍航空開始營運，成為英資國泰航空以外，本港首家華資航空公司，營運初期以一架波音737客機服務來往香港和馬來西亞沙巴的亞庇。

最開始，我們只有一架飛機，別人說我們是天上有，地下無。 曹光彪幼子曹其東

首航亞庇後，港龍於1986年開辦來往泰國布吉的航線，並增加往返內地城市的包機服務，港英當局奉行一條航線，一間公司政策，令港龍在主要航點「插翼難飛」難與國泰航空競爭。踏入九十年代，當時只有港龍提供台灣經香港轉至內地的兩岸航機服務，驅使港龍主力發展其內地航線業務。一度的「對手」國泰航空於1990年入股港龍，最後更於2006年全面收購港龍航空，而經歷新冠疫情，全球旅遊業「冰封」，國泰於2020年宣布集團重組，旗下國泰港龍停運。雖然，曹光彪等有份創立的港龍如今已走進歷史，但在本港航空發展史上留下不可磨滅的貢獻。

長子曹其鏞在訪問中也有談及港龍航空最終停運一事，他指作為一個商業項目，港龍航空失敗了，但作為一個香港品牌，港龍是港人乃至中國人的驕傲。他也有談及父親的處事方式。

從賺錢的角度來說，父親（曹光彪）投資的項目中95%都是不成功的，但父親始終堅持，只要國家有需要，我們都要盡力去做。 曹光彪長子曹其鏞

曹光彪不單參與創辦了本地首家以華資主導的航空公司，他的一生也創下很多個第一。

曹光彪在珠海市香洲毛紡廠開幕式上致辭（寧波幫博物館網頁圖片）

寧波幫博物館的介紹文章便指，曹光彪在香港建立首家毛紡廠。1978年，已成為香港「毛紡大王」的曹光彪，有見當時國內缺乏優質紡織布料，織造機械老舊難用，無法生產出符合外商要求的紡織產品，他提出香港出資、內地設廠的構思，開創「補償貿易」經營模式，造就中國第一家境外人士開設的工廠──珠海市香洲毛紡廠誕生。

之後，國內掀起「來料加工」經營浪潮，工廠原料從境外運來，成品發往海外銷售，協助國家解決迫切外匯需求。文章指曹光彪作為中國外資的「領頭羊」，為祖國的開放事業做出巨大貢獻。

曹光彪出席寧波永新光學儀器有限公司奠基儀式（寧波幫博物館網站圖片）

曹光彪不僅大力扶持國內的毛紡產業，也積極投入光纖傳輸、光學儀器等高科技產業；又不斷捐助清華大學、淅江大學、寧波大學等院校，支持高校學科建設與科研工作。

而同樣為香港回歸祖國出力的「寧波幫」，還有創辦幸福企業集團等的實業家王寬誠，他曾出任基本法諮詢委員會副主任之一。

寧波幫成員之一的王寬誠（寧波幫博物館）

王寬誠賣資產支援抗美援朝 一億美元成立教育基金

王寛誠的貢獻還包括抗美援朝戰爭爆發後，出售在港房地產，集資500多萬港元，購買物資運往上海。其後，王帶頭認購中央政府發行的勝利折實公債22萬份，投資開設中國國貨公司。1961年，他涉足海運業，開闢其遠洋航運業務。他在1985年出資一億美元成立「王寬誠教育基金會」專門資助內地學者到國外深造，培養高級科技人才。

另一位也有參與基本法起草和諮詢工作的「寧波幫」還有「紡織大王」安子介，安老更曾出任全國政協副主席，晉身國家領導人級別。

此外，另一位在香港回歸歷程中扮演重要角色的是祖籍寧波的首任特首董建華，其父正是與包玉剛齊名的另一位船王董浩雲。而兩位船王也獲鄧小平點名，號召寧波人動員起來，參與建設寧波。

邵逸夫與邵方逸華（邵逸夫獎網頁）

邵逸夫累計向內地捐款達47.5億港元

而在本港家傳戶曉的「寧波幫」還包括建立了影視王國的邵逸夫，他創立邵氏兄弟（香港）有限公司，也是電視廣播有限公司的創辦人之一。1975年成立香港邵氏基金，捐贈予世界各地的教育、醫療或其他福利事業，總捐款額超過32億港元。邵逸夫更熱心中國的教育發展，他在2014年逝世時，國家教育部發稿形容他是知名實業家、慈善家，又指自1985年以來，邵逸夫透過邵逸夫基金與教育部合作，連年向內地教育捐贈巨款建設教育教學設施，迄今贈款金額近47.5億港幣，建設各類項目6013個。

香港社會中，「寧波幫」外，有人數更多的「廣東幫」、「福建幫」等，習近平的回信，誠如中聯辦主任鄭雁雄今日指，在香港從由亂到治走向由治及興新階段關鍵期，回信時機特殊，包含深情，不僅對寧波籍香港企業家勉勵鞭策，也是對全體香港工商界厚望重托；三中全會通過深化改革的決定，處處充滿香港機遇。「寧波幫」祖輩以實業興家，從事航運、紡織等行業，不少人離鄉創出一片天後，不忘回饋家鄉，甚至不問賺錢，一心助力國家發展，可見「寧波幫」能脫穎而出事出有因。