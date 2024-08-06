習近平回信「寧波幫」｜鄭雁雄：時機特殊、對全體香港工商界重托

國家主席習近平近日給兩位祖籍寧波的香港企業家回信，本港工商界今日（6日）舉辦學習貫徹習近平回信精神座談會，出席的中聯辦主任鄭雁雄說，在香港從由亂到治走向由治及興新階段關鍵期，回信時機特殊、內容精要、包含深情、意義重大，不僅對寧波籍香港企業家勉勵鞭策，也是對全體香港工商界厚望重托。



鄭雁雄指，中共二十屆三中全會通過的《決定》提出的改革措施，處處充滿香港機遇，形容本港有用武之地。本港工商界素有眼光敏銳獨到，善於把握先機的優良傳統，要抓住機遇先行一步，率先研究好、領悟好、把握好、落實好全會精神，如何把握貫徹全會精神的時、度、效，點、綫、面，精、氣、神，是拼經濟謀發展的當務之急。他指，特區應做持份者、先行者、貢獻者和創新者。



同場的財政司司長陳茂波說，香港可以繼續發揮好獨特雙向平台的角色，香港企業及金融機構要積極拓展新市場，對接好國家發展戰略。



鄭雁雄說特區應以主人翁姿態，主動投身，進一步全面深化改革洪流。（李宇婷攝）

工商界就學習貫徹習近平對我「寧波幫」回信精神舉行座談會，鄭雁雄在會上稱，習近平高度重視香港工商界的愛國愛鄉優良傳統和實際行動，提出應繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局的號召。他指，香港回歸27年來，創造外來直接投資增長近37倍，對外直接投資增長近35倍的奇跡，是直接得益於國家改革開放。

讚香港工商界有眼光敏銳、善於把握先機優良傳統

他指，三中全會決定的改革措施處處充滿香港機遇，包括建構「一帶一路」立體的互聯互通網路、健全國際商事仲裁和調解制度，培育國際一流仲裁機構、律師事務所等，香港都有用武之地，他說香港工商界素有眼光敏銳獨到、善於把握先機的優良傳統，要抓住機遇先行一步，率先研究好、領悟好、把握好、落實好全會精神。本港如何把握貫徹全會精神的時、度、效，點、綫、面，精、氣、神，是拼經濟謀發展的當務之急。

他提出，香港要做持份者，強調在港宣傳全會精神要理直氣壯；二是要做先行者，要趁全會東風，推動香港駕馭改革創新、駕馭世界潮流、駕馭新的變局，實現再現代化，特區應以主人翁姿態，主動投身進一步全面深化改革洪流，不做旁觀者、要做局中人；三是要做貢獻者，香港服務國家改革開放大局有基礎實力，目前更有新路徑、新優勢，可以發揮重大作用；四是要做創新者，香港要充分把握甚麽要守住不能變，甚麽要跟上一起變，甚麽要領先帶頭變，包括守住法治精神，用好普通法系，有效發揮《香港國安法》、《維護國家安全條例》的法律實效和威懾作用，推動特區治理體系和治理能力不斷走在世界前列等。

鄭雁雄稱，香港要一手抓外聯，一手抓內通（李宇婷攝）

他續說要守住「一國兩制」，並發揮貫通兩制之力，把超級聯絡人轉化為超級盈利點；要守住國際優勢，一手抓外聯，一手抓內通，兩頭不耽誤，當好內地連通世界的橋頭堡，要守住發展之本，高度重視發展新的生產力。拓展創客文化、航空仲裁、智慧財產權等新的國際中心，當好中國式現代化的排頭兵。

陳茂波指，要把人才引進來、留得住、用得好。（資料圖片）

出席同場合的陳茂波說，習近平的回信除了對企業家的肯定及囑托，亦是對所有愛國愛港企業界和全港商界和市民的懇切期許。他又指，不少寧波人在上世紀40年代開始在香港發展事業。一代代寧波商人成了香港政商界的重要領導者。他們在香港取得，事業成功的同時，也不忘在家鄉積極創業，捐資建校，為家鄉和國家的教育和研究發展貢獻力量，並培養人才，促進兩地青年的交流，「寧波幫」也是香港愛國愛港企業家的故事。

三中全會決定為香港帶來更廣潤機會

三中全會強調國家正進一步全面深化改革，陳茂波說為香港的發展帶來了更廣闊的空間和更龐大的機會，他說香港會積極開拓「一帶一路」以及全球的南方國家市場，成為他們的金融、貿易和供應鏈管理中心，並且為他們提供優質的離岸人民幣服務和專業服務；特區政府也正在全力吸引人才，鼓勵企業提供具有國際競爭力的生存待遇和發展機會，為頂尖的人才創造有利的工作環境，把人才引進來、留得住、用得好；香港正全力發展生命健康科技、人工智慧與資料科學、先進製造與新能源科技等領域，因地制宜發展具有香港優勢的心智生產力等。

包陪慶（中）指「寧波幫」精神如獅子山精神，李德麟（中）「寧波幫」精神要大力弘揚，林建岳也有出席（右）（李宇婷攝）

出席座談會的包括收信人之一、香港環球航運有限公司董事包陪慶，她指「寧波幫」精神如獅子山精神，拼博奮鬥精益求精，寧波可作為香港的後盾，繼續貢獻國家。

世界中華寧波總商會會長李德麟說，「寧波幫」在改革開放以來積累的發展成果，是「對寧波幫」的高度肯定，而「寧波幫」精神要大力弘揚。